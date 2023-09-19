海巡署艦隊分署統包案 台船拿下114億元大單

海洋委員會海巡署艦隊分署今 (19) 日發布「高緯度遠洋巡護船 6 艘設計建造統包案」評選結果，台船 (2208-TW) 為得標廠商，全案總金額 114.28 億元，預定於 2031 年底完成全案交船。

台船強調，對於本案的承攬，投入大規模設計資源來爭取，未來建造過程也將確保這 6 艘遠洋巡護船有最高的品質和安全標準，並如期完成。

目前海巡署艦隊分署配置巡護船 4 艘，均已服勤達 13 年以上，藉由新建高緯度遠洋巡護船 6 艘計畫，將逐年汰除舊船，藉此強化海域執法實力、人道救援工作等任務。

台船說明，本案依招標需求船長 100 公尺以上、最大船寬 14.95 公尺、船深 7.6 公尺，全船含上構採鋼質結構，並採複合式推進系統，高速時，採用 2 部中速柴油主機驅動，最大船速 18 節以上，低速時，採用 2 部電動推進馬達，最大船速 5 節以上。

高緯度遠洋巡護船特色為增加具備拖帶能力，分別規劃具海上偵蒐型與運輸補給型兩種船型，差異在於後甲板裝備配置。

而武器方面，配置中科院研製 20 機砲遙控砲塔、射控系統、光電指揮儀，全年航行設定在 6000 小時，全案並配有 1 套備用主機、發電機和軸系等推進系統，確保系列船發生船損時，重要料件能迅速到位。

台船在本案規劃船型設計將採用節能艏及節能舵，裝備選用規劃配置岸電接電箱、環保冷媒、船殼水線下外板漆採用環保油漆，並規劃有泌水櫃、穢水櫃和處理設備。