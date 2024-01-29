台塩海洋鹼性離子水為感謝消費者的熱情支持，2 月 1 日至 4 月 30 日推出「台塩好行，旅遊隨行」抽獎活動，只要購買任一瓶台塩海洋鹼性離子水持發票上網登錄，週週抽住宿券、萬元旅遊現金，月月再抽最大獎十萬旅遊現金。

「台塩好行，旅遊隨行」活動小組統計歷屆大獎得主多數為箱購客，慷慨公開得獎秘訣，2 月 1 日起，前往台鹽官方電商平台箱購台塩海洋鹼性離子水，一鍵下單宅配到府，隨箱贈送刮刮卡，開箱豪禮即刮即中，5 萬多份開箱禮等你拿。刮刮卡上另附抽獎序號，再享加碼一鍵登錄 30 次抽旅遊金與住宿券機會，邀請大家龍年喝好水，好運「龍」總來，試試開春好手氣。