買一瓶就能抽 「台塩海洋鹼性離子水」豪送10萬旅遊大紅包
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-01-29 15:30
台塩海洋鹼性離子水為感謝消費者的熱情支持，2 月 1 日至 4 月 30 日推出「台塩好行，旅遊隨行」抽獎活動，只要購買任一瓶台塩海洋鹼性離子水持發票上網登錄，週週抽住宿券、萬元旅遊現金，月月再抽最大獎十萬旅遊現金。
同時，箱購台塩海洋鹼性離子水則贈送刮刮卡一張，5 萬多份開箱大獎現刮現中，憑序號登錄再贈 30 次抽獎機會，中獎率加倍，寵粉無極限，本次活動豪禮總價值超過 200 萬，就等粉絲將大獎抱回家。
臺鹽 (1737-TW) 公司表示，台塩海洋鹼性離子水不僅是身體的良伴，更與台灣高鐵等企業推出聯名水，讓旅客在南來北往的旅途中，能以甘甜純淨口感療癒每一位旅客的心，同時為旅程增添更多精采與感動。呼應全人健康新主義品牌精神，台塩海洋鹼性離子水本次特別推出抽住宿券與旅遊現金活動，希望帶領粉絲拋開日常壓力，創造更多美好回憶。
本次活動只要購買任一瓶台塩海洋鹼性離子水，即可憑發票號碼於活動網站 (www.taiyenwater2024.com.tw) 登錄，週週抽阿里山神木賓館神木尊華雙人客房住宿券、一萬元旅遊現金，月月加碼抽圓山大飯店環景套房住宿券、最大獎十萬元旅遊現金，買越多，登錄越多，中獎機會越大。
「台塩好行，旅遊隨行」活動小組統計歷屆大獎得主多數為箱購客，慷慨公開得獎秘訣，2 月 1 日起，前往台鹽官方電商平台箱購台塩海洋鹼性離子水，一鍵下單宅配到府，隨箱贈送刮刮卡，開箱豪禮即刮即中，5 萬多份開箱禮等你拿。刮刮卡上另附抽獎序號，再享加碼一鍵登錄 30 次抽旅遊金與住宿券機會，邀請大家龍年喝好水，好運「龍」總來，試試開春好手氣。
更多「台塩好行，旅遊隨行」活動詳情，
請瀏覽活動網站：https://www.taiyenwater2024.com.tw/、
臉書粉絲團：https://www.facebook.com/taiyenwater/，或洽客服專線：0800-230990。
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