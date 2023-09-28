國艦國造新里程碑！台船海鯤軍艦下水 本土自製率約40%

台船 (2208-TW) 今 (28) 日舉辦「潛艦國造原型艦命名暨下水典禮」，代表國艦國造邁向新里程碑，總統蔡英文出席表示，這艘潛艦將命名為「海鯤軍艦」，台船則說明，首艦的本土自製率約有 40%，性能優於現役的潛艦。

蔡英文指出，台灣第一艘國造潛艦完成，命名和下水典禮後會繼續完成原型艦的裝備安裝、測試及海試，至 2025 年，海鯤軍艦加上海軍現役的兩艘劍龍級潛艦，台灣將擁有 3 艘具備完整作戰能力的潛艦。

台船和海軍於 2016 年 12 月簽訂 IDS 的設計合約，台船隨即啟動建廠以來最嚴肅的船艦建造計畫，台船說明，過去 7 年，一別以往合約執行模式，海軍派出海發中心及 256 戰隊的精銳，和台船、中科院合組了海昌計畫團隊，設計工作在 2020 年 12 月完成，各生產工廠及建造用機具也在 2020 年 11 月 24 日完成且到位展開施工，今日完工下水。

台船進一步指出，潛艦是不對稱作戰的神兵利器，不對外透露隱密製造的相關數據，但性能絕對優於現役的潛艦。

接下來，台船團隊將進行 HAT 及 SAT，亦即各項系統的泊港測試及海上測試，完成後，即交付海軍進行後續的戰鬥系統測評及建軍準備。

台船進一步提到，潛艦的建造過程中，最困難的是各式裝備、零組件的取得，原因在於國內並無相關產業，但這些年來大致已有將近 100 家的本土廠商參與到首艦的材料、設備、零組件的提供及製造，首艦的本土自製率約 40%。