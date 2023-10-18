台船手握訂單達969億元 拓國艦國造、風電二大業務

台船 (2208-TW) 今 (18) 日召開法說會時指出，截至第三季底，手持訂單合約金額約新台幣 969 億元，將持續爭取具有利基的國艦國造訂單，並拓展離岸風電市場布局。

台船說明，手持訂單包括 1 般商船 7 艘，軍艦及公務船 16 艘，修 (改裝) 艦，以及海工及製機，含海龍風場 PP 案 63 支、石化品儲槽統包工程 26 座，槽車裝卸工場統包工程 1 案。

台船進一步說明，由於商船建造屬紅海市場，利潤低且要與全球各大船廠競爭，因此，近年業務持續轉型，商船占營收比重從過去最高超過 90%，已降至約 20%，反而軍艦占比拉升至 69%，未將持續爭取具有利基的國艦國造訂單。

台船看好，未來公務船艦的潛在業務包括有 3200 匹馬力拖船，潛艦救難艦，潛艦後續艦，油彈補給艦後續艦，新型兩棲船塢運輸艦後續艦、海洋基礎資料調查船，以及 100 噸級巡緝艇。

另一方面，面對離岸風場水深越來越深，全球開始關注浮動式離岸風機市場，台船表示，已針對浮式風機浮台進行研究開發，提前布局，以利爭取相關業務。

對於近幾年多呈現虧損態勢，台船回應，這幾年虧損除了因航運市況不好，也有配合國艦國造做原型艦所致，沒有學習曲線很難去獲利，再加上環海翡翠成本墊高非常多，不過，因做了原型艦才有了後續簽，目前在建中的後續艦成本已相對可掌控。

此外，台船不諱言，航運市場很明顯降溫，前幾年有些客戶紛紛投入建造大量新船，造成航運市場供過於求。