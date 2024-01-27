鉅亨網編譯林薏禎 2024-01-27 05:48

美元指數周五 (26 日) 下跌，周線小幅收高。稍早數據顯示美國 12 月通膨小幅上揚，但仍呈走低趨勢，可望令聯準會 (Fed) 在年中降息。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.14%，至 103.43，本周升 0.15%，連續四周收紅。

數據顯示，繼 11 月下滑 0.1% 後，美國 12 月個人消費支出物價指數 (PCE) 月增 0.2%，年增率為 2.6%，與 11 月持平，且均符合共識預期，且核心 PCE 年增率降至 2.9%，為近三年來首度降至 3% 以下。

LPL Financial 首席經濟學家 Jeffrey Roach 表示：「通膨軌跡正在改善，給予 Fed 在今年降息的空間。不過，Fed 還有更進一步的工作要做，不應該試圖宣布『任務完成』。若下月因運輸中斷導致商品通膨暫時回升，投資人不應對此感到驚訝。」

三菱日聯金融集團貨幣分析師稱，在 1 月 31 日發布下一次政策聲明前，美國經濟數據對貨幣政策的影響好壞各半。

根據 LSEG 的利率機率 App，通膨數據出爐後，美國利率期貨市場預估 3 月降息的機率約 47%，低於周四 (25 日) 稍晚的 51%，以及兩周前的 80%。此外，市場已充分消化 5 月進行首次降息的可能性，目前機率為 91%，但略低於周四的 94%。市場預估今年約有五次降息，每次 1 碼。

其他貨幣方面，美元兌日元升近 0.3% 至 148.05 日元，本周微貶 0.06%。歐元從周四觸及的六周低點反彈，上漲 0.08% 至 1.0855 美元，本周下跌 0.4%。

截至台灣時間周六 (27 日) 約 6:00 價格: