Jpp-KY自動化機器人比賽 祭泰國史上最高獎金培育人才
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-01-26 12:37
jpp-KY(5284-TW)(經寶精密) 深耕泰國 30 多年，為培養當地人才，於今 (26) 日舉辦自動化機器人比賽，比賽涵蓋高中、專科和大學三個學術層次，並祭出泰國歷史最高的比賽獎金，冠軍、亞軍和季軍分別可得泰銖 30、20 和 10 萬元的高額獎金，藉此鼓勵參賽者付出更多心力和努力，並強化在地耕耘的社會責任表現。
經寶說明，這場比賽專為泰國學生舉辦，旨在激發參賽者的創造力和技術潛力，透過自動化機器人的設計、製造和操作，應對現實世界的多樣挑戰。
經寶強調，本屆比賽設立泰國歷史最高的比賽獎金，除藉此鼓勵參賽者付出更多心力和努力，同時也提供一個機會，讓參賽者們將創意轉為實際成果。
而經寶全面發展學術範疇，在此比賽涵蓋了高中、專科和大學三個學術層次，使參賽者有機會與來自不同學科背景的同儕競技，並共同深入研究自動化領域的種種問題。
此次應用專業的機器人競賽旨在考驗參賽者的機器人技術和應用能力，不僅提供了實踐機會，也讓參賽者在實際應用場景中優化其機器人技術。
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