鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-01-26 12:37

jpp-KY(5284-TW)(經寶精密) 深耕泰國 30 多年，為培養當地人才，於今 (26) 日舉辦自動化機器人比賽，比賽涵蓋高中、專科和大學三個學術層次，並祭出泰國歷史最高的比賽獎金，冠軍、亞軍和季軍分別可得泰銖 30、20 和 10 萬元的高額獎金，藉此鼓勵參賽者付出更多心力和努力，並強化在地耕耘的社會責任表現。

經寶說明，這場比賽專為泰國學生舉辦，旨在激發參賽者的創造力和技術潛力，透過自動化機器人的設計、製造和操作，應對現實世界的多樣挑戰。

經寶強調，本屆比賽設立泰國歷史最高的比賽獎金，除藉此鼓勵參賽者付出更多心力和努力，同時也提供一個機會，讓參賽者們將創意轉為實際成果。

而經寶全面發展學術範疇，在此比賽涵蓋了高中、專科和大學三個學術層次，使參賽者有機會與來自不同學科背景的同儕競技，並共同深入研究自動化領域的種種問題。