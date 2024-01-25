鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-01-25 18:45

在 AI 伺服器需求快速成長的趨勢下，泰國最大客製化板金加工廠 jpp-KY(經寶精密) 今 (25) 日指出，非航太事業部門將是今年的成長主軸，除了伺服器機櫃出貨保守估有雙位數成長，並將加入生產 AI 伺服器的散熱模組機構件，並透露，是微軟泰國唯一的供應商，由於與英業達 (2356-TW) 和廣達 (2382-TW) 均在相同工業區設廠，有望接到其訂單。

經寶董事長鍾國松。(鉅亨網記者王莞甯攝)

經寶董事長鍾國松指出，去年底新廠擴建完成，搭上 AI 伺服器的強勁成長趨勢，非航太事業部門將是今年的成長主軸，也將加入生產 AI 伺服器的散熱模組機構件，樂觀看未來伺服器出貨榮景可期。

經寶總部位於泰國北欖府邦浦工業園，共有兩廠區，分別在第十二巷和第十一巷。

AI 伺服器機櫃需求熱絡。(鉅亨網記者王莞甯攝)

經寶說明，未來 100 個櫃子裡面 25 個是 AI server，75 個是 Data Center，AI 發展需要大量的 Da ta Center 支援。

鍾國松說，非航太事業「今年很好」，觀察到伺服器的機櫃客戶去年下半年訂單急拉，出貨超過 2 萬個櫃子，大幅優於原先預期的 1.8 萬個，也較 2022 年大增超過 5000 個，而客戶今年目標再成長雙位數，反映 AI 需求高度熱絡。

另一方面，經寶除了原本就有生產終端客人 G 客戶和 F 客戶的機殼，鍾國松透露，今年會生產 M 客戶 AI server 的散熱風扇，英業達和廣達均在相同工業區設廠，有望接到其訂單。

經寶精密早在 2014 年泰國正值 3G 轉換為 4G，即為泰國當地四大電信商通訊櫃和基地台的合格共應商，專精少量客製化的生產，以航太的技術生產非航太的精密機構件，陸續生產過數位加值機、自助加油站、日本萬代的遊戲機、捷運售票機、高鐵車廂零組件、食品檢測儀、智慧醫療站、充電樁和換電站等。