鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-01-25 18:39

金屬加工製造大廠 jpp-KY(5284-TW)(經寶精密) 今 (25) 日宣布，航太事業布局再下一城，進入 2024 年後取得 Airbus vender code，成為 Airbus 集團成員的合格供應商，並增加一個航太 Tier1 新客戶賽風，將在今年起生產新的產品料號；經寶董事長鍾國松樂觀看，航太產業前景一片好。

經寶取得多項航太認證，建立起競爭門檻。(鉅亨網記者王莞甯攝)

經寶精密是泰國最大的客製化板金加工廠，在泰國深耕 30 幾年金屬加工製造業，已從早期傳統的沖壓件成功轉型為高科技數位板金加工廠，目前為日本工具機大廠 Amada 的全球戰略夥伴，也是 Airbus 駕駛艙航電機構件在東南亞的少數供應商之一，跨足高精密的航太產業供應鏈。

目前經寶航太事業主要分為三大類，包括新機製造、維修改裝件以漢洲子公司 (歐洲平台)。

鉅亨網記者王莞甯攝。

鍾國松說明，航太維修改裝件是去年剛跨足的領域，在配合一年多後甚至超過客戶的組裝進度，加上與客戶進行年度議價，近期暫緩出貨，事實上，維修改裝業務正要起飛，目前經寶正積極開發新的客戶，最快明年有進展。

而疫情期間不少歐洲小廠關廠，疫後經寶受惠此訂單外溢效應，預料歐洲子公司今年表現續好，營收和毛利將較去年再提升，鍾國松估，去年平均每月挹注營收 80-85 萬歐元，今年拚每月達 100 萬歐元。

鍾國松進一步表示，在成立歐洲平台 (併購三家歐洲子公司)，加上工廠拿到許多 Nadcap 認證，以及自動化、數位化高科技的優勢展現下，成功取得 Airbus Vender Code，接下來將可直接供貨給 Airbus 集團成員的合格供應商，需要 nadcap 特殊製程的零組件也可透過經寶加工後提供給 Airbus 集團。