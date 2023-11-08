jpp-KY前三季每股大賺8.27元 超過前兩年總和

jpp-KY 經寶精密 (5284-TW) 今 (8) 日董事會通過第三季財報，累計前三季稅後純益 3.96 億元，年增幅達 123.7%，每股純益(EPS)8.27 元，賺贏去年和前年的獲利總和，其中，第三季稅後純益 1.43 億元，年增近 90%，並創單季獲利新高紀錄，EPS 2.99 元。

經寶表示，前三季合併營收 12.7 億元，年增 39.01%，營業毛利 7.33 億元，營業利益 4.18 億元，在稼動率大幅提升下，單季毛利率維持在 41.95%，前三季毛利率 41.49%，創歷史新高。

經寶是泰國最大客製化精密金屬機構件的生產製造商，今年在新產品航太維修改裝件的帶動下，自上半年起就陸續創營運的新紀錄，經寶表示，原預期下半年基期較高，以及航太維修改裝件拉貨放緩以及非航太產品市場尚未明朗等狀況，下半年營運最多持平甚至是略減，但受惠於航太維修客戶將其他供應商部分轉單、伺服器機櫃拉貨暢旺，加上數位飲料機恢復正常出貨，推升第三季營收再次創新高。

不過，經寶也提到，接下來第四季航太維修訂單暫告一段落，12 月感恩節和聖誕節歐洲長假到來，第四季營運放緩，重心將放回減碳排放、新產線建置優化等，預作未來準備。

經寶看明年 不差於去年

展望明年，經寶成長動能以三大產品線為主軸，其中，航太駕駛艙航電機構件的部分將如預期成長，維修改裝件尚未確定，經寶已積極接洽其他新的客戶以及新的產品因應。

而伺服器機殼將有機會重啟專案出貨，機櫃受到 AI 及雲端的需求大增，客戶也將拉高明年出貨預算，將有望呈雙位數的成長。

數位飲料機因下游客戶開發有成，成立專門的子公司營運，擴大泰國本土的設立據點，並成功拓展海外市場，經寶將積極配合客戶所需出貨。

整體而言，經寶認為，儘管航太維修改裝件尚未明朗，但非航太產品的成長有機會彌補部分缺口，預期明年整體將不比今年差。