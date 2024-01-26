鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-01-26 08:17

jpp-KY(5284-TW)(經寶精密) 今 (25) 日指出，旗下非航太事業的另一大潛力產品為泰國數位飲料機 taobin，客戶已規劃在泰國最少要建置 2 萬台以上的營運據點，目前僅布建約 6000 台，顯然有出貨數倍增的空間，預計下半年將開始拉貨。

經寶說明，客戶自 2022 年在泰國推出後 taobin 即獲廣大消費客群迴響，百事可樂是 Taobin 最暢銷的飲品，因此，客戶將 Taobin 分拆後，於去年泰國證管會提出 IPO 的申請，目標進一步開拓全球市場。

Taobin 預計，光是在泰國最少要建置 2 萬台以上的營運據點，而為因應未來的全球發展，去年密集更改規格，因而經寶暫緩出貨，經寶表示，順利的話，預計客戶將於下半年重啟拉貨。