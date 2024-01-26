〈焦點股〉LINE Pay蜜月行情甜蜜 股價衝破600元登興櫃股王
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-01-26 10:29
LINE Pay (連加網路)(7722-TW) 今 (26) 日以每股 348 元登錄興櫃，開盤隨即跳空大漲，以 450 元開出後，最高衝上 670 元，若以登錄價格 348 元計算，漲幅高達 92.5%，上演蜜月行情，並擠下新應材 (4749-TW)，登上興櫃股王寶座。
LINE 目前資本額新台幣 6 億元，2023 年營收 47.79 億元，年增超過 10 億元，近四年營收呈現持續成長趨勢；LINE Pay 於 2021 年純益首度轉正，並於 2023 年弭平累虧，去年截至 11 月底累計稅後純益 4.71 億元，年增 23%，EPS 為 7.92 元。
LINE Pay 致力為用戶及商戶提供便利的行動支付服務，在台擁有超過 1200 萬用戶和 50 萬處線上線下支付據點，憑藉其龐大的用戶基數、廣泛的支付場景和點數生態圈的優勢，為台灣市占率最高的支付公司，平均每 2 人就有一個人使用。去年營收占比以手續費收入事業約 83% 最高，其毛利率占比也達 51%。
LINE Pay 董事長丁雄注指出，LINE Pay 目前在台活躍用戶數約 700 萬人，平台成交金額 (GMV) 6440 億元。今年將持續推動在台外籍人士使用 LINE Pay，並與海外發卡機構合作，讓觀光客能以發卡行 APP 在台灣商店交易，同時積極拓展海外支付據點。營運策略上仍以跟銀行合作為主，暫無申請電子支付執照的規劃。
LINE Pay 於 2016 年與中國信託銀行合作推出台灣首張回饋 LINE POINTS 的聯名卡，2018 年攜手一卡通公司，提供電子支付帳戶服務，北富銀、聯邦銀於該年入股，總投資金額逾 47 億元，持股比率分別為北富銀 19.51%、聯邦銀 9.76%，2019 年再與兩家銀行合作推出富邦 J POINTS 卡及聯邦賴點卡。
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