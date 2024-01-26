LINE Pay 致力為用戶及商戶提供便利的行動支付服務，在台擁有超過 1200 萬用戶和 50 萬處線上線下支付據點，憑藉其龐大的用戶基數、廣泛的支付場景和點數生態圈的優勢，為台灣市占率最高的支付公司，平均每 2 人就有一個人使用。去年營收占比以手續費收入事業約 83% 最高，其毛利率占比也達 51%。