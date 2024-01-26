櫃買中心抽獎活動反應熱烈 趕快動動小手「為地球抽一支財運籤」
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-01-26 14:08
你和財神爺加好友了嗎？為推廣上櫃 ESG 及「氣候韌性」等永續主題型 ETN，櫃買中心自去年 12 月 25 日起至 113 年 2 月 29 日止舉辦「為地球抽一支財運籤」抽獎活動，第 2 回合 (113.1.8~113.1.21) 的活動參加人次已突破一萬，把握現在，目前參加還有兩次抽獎機會，越早參加，中獎機率越高。
櫃買中心舉辦「財神報到獎」(7-11 數位商品禮券 150 元) 中獎名單 300 名已於 1 月 22 日公告，參加人可至活動網頁查詢。總計 5 回合的「為地球抽一支財運籤」活動，熱度持續加溫，已堂堂進入第 3 回合，櫃買中心鼓勵投資人，每天都搖搖手機、動動滑鼠上網參加活動，就可以累積更多的中獎機會。
櫃買中心說明，凡是將抽中的籤詩分享於社群平台及截圖上傳，還有機會在活動最後抽中「有福同享獎」(7-11 數位商品禮券 200 元) 的加碼獎，每回合都分享籤詩並截圖上傳，可再享 5 倍的中獎機率，越早參加，中獎機會越多，投資人可掃描下方 QR code 進入活動網頁，或進入櫃買中心首頁 > 指數系列 > 為地球抽一支財運籤（https://brandstudio.tnlmedia.com/2023/TPEx/earthfortunesticks/index.html#/），快來把上櫃永續 ETN 及財神爺加好友。
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