鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-01-26 14:08

你和財神爺加好友了嗎？為推廣上櫃 ESG 及「氣候韌性」等永續主題型 ETN，櫃買中心自去年 12 月 25 日起至 113 年 2 月 29 日止舉辦「為地球抽一支財運籤」抽獎活動，第 2 回合 (113.1.8~113.1.21) 的活動參加人次已突破一萬，把握現在，目前參加還有兩次抽獎機會，越早參加，中獎機率越高。

櫃買中心舉辦「財神報到獎」(7-11 數位商品禮券 150 元) 中獎名單 300 名已於 1 月 22 日公告，參加人可至活動網頁查詢。總計 5 回合的「為地球抽一支財運籤」活動，熱度持續加溫，已堂堂進入第 3 回合，櫃買中心鼓勵投資人，每天都搖搖手機、動動滑鼠上網參加活動，就可以累積更多的中獎機會。