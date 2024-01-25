鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-01-25 18:06

中央銀行今 (25) 日公布去年第四季理監事會貨幣政策議事錄摘要，全體理事一致同意維持利率不變，但多位理事仍憂心今年的通膨狀況，更有理事採偏鷹態度指出，若發現今年消費者物價指數 (CPI) 無法順利降至 2% 下，則顯示緊縮力道仍不足，於需要時「採取必要的貨幣政策行動」，暗示不排持央行還會升息，尤其注意房租和外食費。

有位理事指出，外食費、娛樂服務和房租等價格上漲均具僵固性，後續對我國經濟成長力道和 CPI 年增率的影響，宜持續密切關注。

另位理事認為，我國對抗通膨已見成效，央行預測今年台灣 CPI 年增率將低於去年的 2.95%，可望續降至 2% 內，在此情況下，維持政策利率不變屬正確的作法。

但有位理事提到，進口物價指數下跌有助減緩輸入性通膨壓力，維持政策利率不變的政策是正確的方向，但仍須關注通膨持續性的問題，即 CPI 年增率需時多久才能降至 2% 以下，此影響民眾的通膨定錨，於需要時採取必要的貨幣政策行動。

值得留意的是，房租是房價的落後指標，未來房價若繼續上漲，須關注其對房租進而對物價的影響。

還有理事也提及，若發現 CPI 無法順利降至 2% 以下，顯示緊縮力道仍不足，屆時或須採取較積極的緊縮措施。