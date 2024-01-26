鉅亨網新聞中心 2024-01-26 08:05

今日操盤前瞻

美股財報 (1/25 盤後)：英特爾 (INTC)、Visa(V)、威騰電子 (WDC)、科磊 (KLA)

日本 1 月東京 CPI

美國 12 月 PCE

英特爾上季業績佳 本季財測遜預期 盤後急挫逾 8%

微軟市值衝破 3 兆美元 超越蘋果成為全球市值第一公司

微軟 (MSFT-US) 週四 (25 日) 收漲 0.57% 至每股 404.87 美元，收盤市值衝破 3 兆美元大關，躋身第二家「3 兆俱樂部」成員。微軟已經超越蘋果公司，成為全球市值最高的上市公司。閱讀全文...

ECB 總裁拉加德估通膨繼續放緩 交易員押注 4 月降息

歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德周四 (25 日) 在會議政策後舉行的記者會上表示，現在討論降息還太早，仍堅持先前在世界經濟論壇 (WEF) 的立場，即央行可能會在夏季降息一次。這番言論被市場解讀 ECB 先前的利率政策在很大程度上發揮作用，押注 4 月首次降息。閱讀全文...

美上周初領失業金人數升至 21.4 萬 寫一個月新高

美國勞工部周四 (25 日) 公布最新數據顯示，上周初領失業金人數增加 2.5 萬人至 21.4 萬，遠高市場預期的 20 萬人，為一個月來新高，前值自 18.7 萬上修至 18.9 萬。閱讀全文...

美去年第四季 GDP 超預期成長 3.3% 核心 PCE 指標提振 3 月降息希望