鉅亨網編譯林薏禎 2024-01-26 05:58

英特爾 (INTC-US) 周四 (25 日) 公布上季業績優於華爾街預期，終止連續七季營收下滑的局面，但本季展望遜色，拖累盤後股價重挫逾 8%。

英特爾周四收漲 0.94% 至每股 49.55 美元，截稿前，盤後股價下跌 8.1%。該股本月迄今已跌 1.4%，落後費城半導體指數的 7.1% 漲幅。

FY 2024 Q1 財測 v.s. LSEG 共識預期

營收：122 億至 132 億美元 v.s. 141.5 億美元

調整後 EPS：13 美分 v.s. 33 美分

調整後毛利率：44.5%

FY 2023 Q4 財報關鍵數據 v.s. LSEG 共識預期

營收：154 億美元 (年增 10%) v.s. 151.5 億美元

調整後 EPS：54 美分 (年增 260%) v.s. 45 美分

財報顯示，英特爾上季營收達 154 億美元，年增 10%，打破連續七季下滑的局面。調整後 EPS 為 54 美分，較去年同期增逾兩倍。調整後毛利率為 48.8%，較去年同期增加 5 個百分點。

按部門表現來看，含筆電和個人電腦 (PC) 處理器晶片業務的客戶端運算事業 (CCG)，上季營收達 88 億美元，年增 33%。第二大的資料中心和人工智慧事業 (DCAI) 上季營收 40 億美元，年減 10%。

此外，上季網絡和邊緣運算 (NEX) 營收為 15 億美元，年減 24%。仍處於起步階段的晶圓代工事業，上季營收為 2.91 億美元，年增 63%。

英特爾表示，PC 市場正在擺脫庫存過剩的局面，最大客戶正在恢復訂購零件。執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 表示，受惠於對能夠處理 AI 軟體和服務的設備需求，每年的 PC 總出貨量應成長至約 3 億台。

根據彭博報導，截至目前，對 AI 硬體的投資風潮並沒有為英特爾帶來太大幫助，因為有大量資金都湧向輝達 (NVDA-US) 所生產的加速器晶片，這些晶片能夠更好地處理 AI 模型的大量資料需求。

不過，季辛格表示，英特爾也有自己的加速器晶片「Gaudi」，改良版本的 Gaudi 應有助於該公司在市場上競爭。

英特爾持續透過裁員和分拆一小部分業務來削減成本。該公司 2022 年將自駕車子公司 Mobileye 拆分為獨立公司，且去年表示將分拆可編程晶片事業 (PSG)。

英特爾財務長辛瑟 (David Zinsner) 透過聲明表示，去年已削減 30 億美元的成本，且正在尋找可進一步管控成本的方法，預計 2024 年將進一步提高效率。