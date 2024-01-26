鉅亨網編譯林薏禎 2024-01-26 05:46

在數據顯示美國第四季經濟增速快於預期後，美元指數周四 (25 日) 走高，顯示在總體經濟穩定的情況下，市場認為聯準會 (Fed) 不會倉促降息。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.31%，至 103.55。

另一方面，歐元在歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 發表好壞參半的言論後，一度再觸六周低點，截稿前下跌 0.4% 至 1.0839 美元。拉加德表示，現在討論歐元區何時降息還太早，但也指出經濟成長風險傾向下行。

投資人預估 2024 年歐洲央行將降息 130 個基點，大致於歐洲央行發布本次會議聲明前相同。

美國方面，最新數據顯示上一季國內生產毛額 (GDP) 季增年率為 3.3%，優於市場普遍預期的 2%。

Annex Wealth Management 首席經濟學家 Brian Jacobsen 表示，市場面臨的問題在於，Fed 不必急於降息。Fed 可以更晚、更慢降息，而不是提早且更快降息。

LSEG 的利率機率 App 顯示，上述數據公布後，美國利率期貨市場預估 Fed 3 月降息的機率約為 47%，高於周三稍晚的 40%，但低於兩周前的 80%。市場預估 5 月降息的機率則高達 91%。

人們普遍預期 Fed 下周將維持利率不變，重點集中在主席鮑爾 (Jerome Powell) 的會後發言，投資人將從中評估 Fed 是否準備好降息。

除了 GDP 數據以外，美國勞工部同日公布，截至 1 月 20 日的一周內，初領失業金人數增加了 2.5 萬人，經季節性調整後達到 21.4 萬人，高於經濟學家預期，但這項數據對市場影響不大。

其他貨幣方面，美元兌日元小漲 0.15% 至 147.73 日元，英鎊小跌 0.11% 至 1.2707 美元。

截至台灣時間周五 (26 日) 約 6:00 價格: