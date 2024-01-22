AI仍是今年熱門主題 輝達AMD和美光科技獲升評

過去一周，AMD (AMD-US)、輝達 (NVDA-US) 和美光科技 (MU-US) 股價漲幅明顯，上周分別上漲 17.71%、8.52%、4.94%，反映出市場對於人工智慧 (AI) 應用至關重要的半導體需求上升。

KeyBanc Capital Markets 分析師維恩 (John Vinh) 重申對 AMD、輝達和美光科技的加碼評級，並且調升三家公司的目標價：AMD 從 170 美元調升至 195 美元，輝達從 650 美元調升至 740 美元，美光科技從 100 美元調升至 115 美元。

維恩寫道，「我們本季供應鏈調查結果好壞參半。」由於汽車和工業終端市場正在進行去庫存，廣泛終端需求趨勢仍然疲軟。 不過，人工智慧需求依然強勁。

維恩認為 AMD 將成為 AI 最大受益者之一，特別是其 AI 產品和服務處理器，AI GPU 晶片 MI300X 需求發生實質變化；處理器平台 Genoa 需求也在增加，預計 Genoa 將繼續獲得相對於英特爾 (INTC-US) Sapphire Rapids 的市占率。

2023 年 12 月 AMD 發布用於 AI 訓練和推理的 MI300X GPU 晶片，在性能方面大幅提升，拉近與輝達 AI 晶片的市場差距。維恩預計，MI300 需求在 2024 年可能高達 80 億美元，高於先前估計的 30 至 40 億美元。

維恩並非唯一看好 AMD 的分析師。TD Cowen 分析師拉姆希 (Matthew Ramsay) 將 AMD 目標價從 130 美元調升至 185 美元，並維持「優於大盤」評級。拉姆希表示，MI300 作為能力日益加強的生成式 AI 替代品，未來幾年擁有龐大的上漲空間。

輝達 GPU 晶片的龍頭地位依然穩固。新創公司更傾向於採用輝達產品，因為其強大程式設計平台 CUDA 提供的 AI 相關工具，可以更輕鬆地開發應用程式。

維恩預計，輝達下一代「更強 AI 晶片」B100 將於第 3 季發布，效能比前代晶片提高 50%，定價提高 40%。

New Street Research 分析師費拉古 (Pierre Ferragu) 認為，輝達擁有生態系統和安裝基礎的結構性優勢。在 AI 半導體領域的領導地位，使其能夠收集數據來改進未來晶片設計，這是其他競爭對手無法比擬的能力。

美光科技同樣具有成長潛力。費拉古預測，隨著客戶庫存趨於正常化，美光科技今年的利潤率將會上升。該公司是電腦動態隨機存取記憶體 (DRAM) 以及智慧型手機和固態硬碟使用的快閃記憶體 (NAND) 的領先製造商。

美光科技 HBM3E 記憶體晶片將於今年稍晚推出，維恩預計美光科技在輝達 B100 GPU 中的市占率可能高達 70%。