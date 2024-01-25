雙頭壟斷沒在怕！波音傳已向中國交付Max 737 航空公司只能自求多福

中國南方航空公司 (600029-CN) 周三 (24 日) 接收了 2019 年以來首架 737 MAX 飛機，為近期波音動盪的不利新聞中提供了一些積極消息，支撐波音股價上漲。

近日波音 (BA-US) 飛機頻頻出包，購買這些飛機的航空公司抱怨連連，例如本月 5 日，美國阿拉斯加航空公司一架波音 737 MAX 9 型客機在飛行途中機艙側面一處門塞爆裂脫落，導致飛機必須緊急迫降。然而，除了抱怨，這些航空公司也沒有別的辦法。

《華爾街日報》周一 (15 日) 報導，中國南方航空計畫推遲 737 Max 飛機的交付以進行額外的安全檢查，但據目擊者透露，中國南方航空周三已接受交付，為近 5 年來波音首次直接向中國航空公司交付 Max 飛機。波音沒有立即回應置評請求。

2019 年，在 737 MAX 8 飛機發生兩起致命事故後，中國當局暫停了交付。Max 飛機也在 2019 年 3 月至 2020 年 11 月期間全球停飛，此後查明墜機原因並修復後，Max 飛機再度獲准飛行，並在世界大部分地區恢復交付。

波音迄今已交付約 1400 架 Max 飛機，自首次解除停飛以來交付 1000 架，但沒有任何一架銷往中國，部分原因是中國不需要更多的運力，新冠肺炎疫情期間令中國需求低迷。

然而，此回在波音近期頻頻出包 (如 737 Max 9 門塞空中爆裂) 之際，中國航空公司卻接受了波音的交付，表明航空公司迫切需要新飛機且其選擇是相當有限。

波音的兩大客戶——聯合航空 (UAL-US) 和阿拉斯加航空 (ALK-US) 近日均對波音表示失望，波音商用飛機執行長 Stan Deal 甚至出面道歉。

聯合航空、阿拉斯加航空、巴拿馬航空、西南航空和瑞安航空的執行長最近都表達了不滿，然而，TD Cowen 航空分析師 Helane Becker 指出，「雖然他們可以考慮其他飛機，但波音和空中巴士是雙頭壟斷企業。 」

雙頭壟斷同樣是壟斷，意味只有波音和空巴製造大型商用飛機，2023 年兩家公司約收到 3000 份新型單走道飛機的訂單，同時他們約生產了 1000 架該類飛機。

雖然波音近日頻頻出包，但大環境的供需背景穩固，以目前的生產速度計算，兩家公司都擁有 10 多年的未交訂單。

Vertical Research Partners 分析師 Rob Stallard 表示：「空巴 A321 飛機已經售罄多年。」空巴 A320 系列是波音 737 飛機的競爭產品。

「如果 MAX10 延遲，航空公司可以改用其他 MAX 機型，但這不是理想做法，如果是我，我會向波音討一個更好的價格。」Stallard 說。

MAX 10 是 MAX 另一個更長體的版本，尚未獲得航空監管機構的認證。

空氣動力學諮詢董事總經理 Richard Aboulafia 表示：「從短期和中期來看，要切換成空巴飛機的成本很高，且等待交機的時間也很長。如果不考慮長期的話，波音管理層根本不必擔心客戶流失。」

新飛機的生產需要數十億美元和大約十年的時間，因此現下關產品陣容的決定將影響波音 2040 年的市佔率。

波音未來幾年最大風險可能是空巴生產率上升，但即使是今年下訂的飛機，也得數年後才能交付。這意味，倘若沒有其他競爭者，那麼各家航空公司最好的解決辦法也只能拜託波音「加油、再認真一點」。