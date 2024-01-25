FAA喊停波音 737 Max增產計畫 但批准Max 9受檢 清除重返障礙

美國聯邦航空管理局 (FAA) 周三 (24 日) 暫停波音 (BA-US) 擴大其 737 Max 飛機的生產計畫，但批准了 Max 9 飛​​機的檢查指示，為該款飛機重返服務掃除障礙。

本月 5 日，美國阿拉斯加航空公司一架波音 737 MAX 9 型客機在飛行途中機艙側面一處門塞爆裂脫落，導致飛機緊急迫降。

事故發生後，FAA 停飛了 737 Max 9 飛​​機，導致聯合航空 (UAL-US) 和阿拉斯加航空 (ALK-US) 取消了數百個航班，因此航空公司一直在等待批准，以審查其機隊以使這些飛機恢復服務。

FAA 局長 Mike Whitaker 表示：「在檢查過程中發現的品管問題解決之前，不會同意波音任何擴大生產或批准增加 737 MAX 生產線的要求。」

新冠疫情過後，全球各大航空公司迫切需要新飛機，波音戮力提高其最暢銷飛機的產量。波音聲明將繼續與 FAA 充分、透明的合作，並遵循其指示，採取行動加強波音的安全和品質。

阿拉斯加航空表示，將於周五恢復 737 Max 9 航班，且「隨著檢查完成且每架飛機都被判為適航，每天都會增加更多飛機。」

聯合航空營運長 Toby Enqvist 表示，周日將恢復 737 Max 9 飛機運行。

波音周三上漲 1.24%，收每股 214.13 美元，但近期事故頻頻的影響下，今年迄今股價已下跌近 18%。