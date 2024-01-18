波音又出包！美國國務卿布林肯737專機爆故障

美國國務卿布林肯周三（17 日）出席瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）年會後，原定乘坐專機返美，但專機出現嚴重故障，他被迫在達沃斯短暫滯留，隨後美方派另一架飛機接送。

據《路透》報導，布林肯隨行新聞團隊成員表示，專機發生了與氧氣洩漏有關的故障。出包飛機是波音 737。美方已調派另一架飛機前往蘇黎世接回布林肯，他的幕僚和隨團記者則改搭商業航班返美。

近期波音 (BA-US) 風波不斷。本月 5 日，美國阿拉斯加航空公司一架波音 737 MAX 9 型客機在飛行途中發生事故，機艙側面一處門塞脫落，飛機隨即緊急降落。美國聯邦航空管理局（FAA）已要求全球 171 架同型號飛機停飛，接受檢查。

上周新加坡航空一架波音 787 夢幻客機飛往南韓，但起飛將近兩小時後返回機場，後經證實是空調故障，機長為安全起見決定返航。

另據《美聯社》報導，FAA 表示，日本全日空航空公司旗下一架波音 777 周日晚間在美國芝加哥奧黑爾國際機場起飛滑行時，與美國達美航空公司旗下一架波音 717 相撞，沒有人員傷亡。

目前尚不清楚事故是否與波音飛機製造缺陷有關。此前波音發生一系列事故，導致部分機型被停飛，且面臨嚴格調查。