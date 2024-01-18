近來波音狂「跳針」 分析師怎麼看波音股價？

華爾街原本對波音公司 (BA-US) 2024 年的股價寄予厚望，但波音頻頻出包動搖了投資者的信心，而美國聯邦航空管理局 （FAA）啟動更多調查，將讓波音面臨一個新的麻煩。

據《巴隆周刊》報導，富國銀行（Wells Fargo）分析師 Matthew Akers 周二（16 日）將波音股票評級從「買入」下調至「持有」，目標價從 280 美元下修至 225 美元。波音周三收盤報 203.06 美元。

波音股價周二收盤重挫 7.89%。利空是 FAA 表示，日本全日空航空公司旗下一架波音 777 周日晚間在美國芝加哥奧黑爾國際機場起飛滑行時，與美國達美航空公司旗下一架波音 717 相撞。

近來波音風波不斷，最新「跳針」是美國國務卿布林肯周三出席瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）年會後，原定乘坐專機返美，但專機出現嚴重故障，他被迫在達沃斯短暫滯留。

據《路透》報導，布林肯隨行新聞團隊成員表示，專機發生了與氧氣洩漏有關的故障。出包飛機是波音 737。美方已調派另一架飛機前往蘇黎世接回布林肯，他的幕僚和隨團記者則改搭商業航班返美。

上周新加坡航空一架波音 787 夢幻客機飛往南韓，但起飛將近兩小時後返回機場，後經證實是空調故障，機長為安全起見決定返航。

本月 5 日，美國阿拉斯加航空公司一架波音 737 MAX 9 型客機在飛行途中發生事故，機艙側面一處門塞脫落，飛機隨即緊急降落。FAA 已要求全球 171 架同型號飛機停飛，接受檢查。

Akers 認為，波音生產和交付延誤的風險很大。「過去一段時間，波音一直在處理品質問題，FAA 審查目前僅限於 MAX 9，但調查結果可能將範圍擴大到共享通用零件的其他 MAX 型號。」

Akers 是首位在 2024 年下調波音股票評級的分析師。年初華爾街對波音和商業航空航天前景持樂觀態度。波音預估，2024 年將交付約 700 架飛機，比 2023 年的約 530 架多很多，自由現金流預計從 30 億美元增至約 60 億美元。

目前分析師給出波音股票的平均目標價約為 278 美元。美國銀行證券分析師 Ronald Epstein 未砍該股評級，但 Epstein 將目標價從 275 美元調降至 255 美元。這位分析師寫道：「波音要轉虧為盈，需要比預期更長的時間。」波音去年第 3 季淨虧損近 16.4 億美元。