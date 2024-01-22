不止Max 9 FAA：有更多波音737需要檢查

美國聯邦航空管理局 (FAA) 周日 (21 日) 晚間建議擁有波音 737-900ER 客機的航空公司檢查門栓，以確保正確固定，因為一些航空業者在檢查後回報出現未具體說明的螺栓問題。

本月 5 日，一架機齡 8 周的阿拉斯加航空 MAX 9 飛機在空中發生機艙門栓爆裂事件，隨後 FAA 下令停飛 171 架波音 737 MAX 9 飛機。

波音股價在周一盤前下跌 2.5%。自年初以來已下跌 17.5%。

737-900ER 不屬於較新的 MAX 機隊，但具有相同的可選門栓設計，當航空公司選擇安裝更多座位時，可以添加額外的緊急出口門。

FAA 發布一份「針對業者的安全警報」，披露部分航空公司已對 737-900ER 中出口門栓進行額外檢查，「並在維護檢查期間注意到了螺栓的問題」。

它建議航空公司「盡快」維修與用於將門栓固定到機身的四個螺栓相關的機身插頭組件。

波音發言人在一封電子郵件中表示，「我們完全支持 FAA 和我們的客戶採取這些行動。」 波音公司於 2007 年開始交機 737-900ER，最後一架於 2019 年交機。

阿拉斯加航空 (ALK-US) 和聯合航空 (UAL-US) 是美國僅有兩家採用 MAX 9 的航空公司。它們本月在初步檢查中發現多架停飛的 MAX 9 飛機上有鬆動的零件。由於停飛令，它們本月不得不取消數千個航班。

FAA 周日表示，MAX 9 飛機將繼續停飛，直到「確信它們可以安全地恢復運作」。

聯航周日表示，將 MAX 9 航班的取消期限延長至 1 月 26 日。MAX 9 飛機占機隊 20% 的阿拉斯加航空取消了截至周日的所有航班，但沒有就將取消航班延長多久發表評論。

與門栓出現問題、機齡尚輕的 MAX 9 相比，波音 737-900ER 飛機的飛 行時間超過 1100 萬小時，飛行次數過 390 萬次。FAA 表示，門栓「對於該型號來說不存在問題」。

聯航和阿拉斯加航空均表示，已開始檢查 737-900ER 機隊的門栓。

聯航擁有 136 架 737-900ER 飛機，預計檢查「將在未來幾天內完成，不會對我們的客戶造成干擾」。

阿拉斯加航空表示，檢查幾天前就開始了，至今還沒有任何發現，並預計「在不影響營運的情況下完成 900ER 機隊的剩餘部分的檢查」。

擁有 900ER 的達美航空 (DAL-US) 表示，已「選擇採取主動措施檢查 737-900ER 機隊」，並且預計不會對營運產生任何影響。

以全球論，美國三大航空公司擁有的 737-900ER 最多。