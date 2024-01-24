監管文件顯示 克利夫蘭克里夫斯自認收購美國鋼鐵要求優於新日鐵

根據周三 (24 日) 的監管文件，克利夫蘭克里夫斯公司 (Cleveland-Cliffs Inc)(CLF-US) 上個月試圖說服美國鋼鐵公司 (X-US)，其現金加股票收購要約比新日鐵公司全現金收購要約價值高出 14 億美元。

新日鐵去年 12 月 18 日宣布，在美國鋼鐵公司的出售過程中，新日鐵以 141 億美元的出價擊敗了 Cleveland-Cliffs。其每股 55 美元的交易價格比 8 月 11 日克里夫蘭對美國鋼鐵公司每股 35 美元的收購報價溢價高達 142%。

美國鋼鐵公司在文件中披露，在隨後的拍賣過程中，被稱為「D 公司」的一方將其現金加股票報價提高至每股 54 美元，並預計兩家公司之間的協同效應將對美國鋼鐵股東帶來每股額外 6.50 美元的收益。

知情人士表示，D 公司就是克利夫蘭克里夫斯。

這份文件首次揭露美國鋼鐵公司董事會的審議結果，該審議結果導致其宣布新日鐵的報價更優。

這也代表美國鋼鐵公司擔心與克利夫蘭克里夫斯公司的合併可能會被反壟斷監管機構否決，因為這將大規模整合對美國汽車製造商的鋼鐵供應，並將美國高達 95% 的鐵礦石​​產量置於單一公司的控制之下。 。

文件顯示，汽車製造商協會 10 月致國會議員信中警告，將美國鋼鐵公司出售給克利夫蘭克里夫斯可能會提高材料成本並減緩電動車的普及。

文件顯示，為了彌補這個風險，Cleveland-Cliffs 同意美國鋼鐵公司的要求，如果反壟斷監管機構阻止交易，則向其支付 15 億美元的分手費。

然而，文件顯示，克利夫蘭克里夫斯承諾分拆價值高達 20 億美元收入的資產，以確保獲得反壟斷許可，這遠低於美國鋼鐵公司要求價值高達 70 億美元資產分拆的要求。文件補充說，美國鋼鐵公司工會的態度也使出售個別設施以確保反壟斷許可變得複雜。

美國鋼鐵公司也認為克里夫蘭克里夫斯依賴發行股票來支付一半出價的風險，因為這需要克里夫蘭克里夫斯股東投票。新日鐵股東無權就該交易進行投票，因為該公司的出價全部為現金。

然而，該文件也顯示美國鋼鐵公司對新日鐵獲得監管許可的能力有些擔憂。這與反壟斷風險無關，而是與美國外國投資委員會 (CFIUS) 的審查有關；該委員會負責審查交易是否存在潛在的國家安全風險。

文件顯示，新日鐵承諾採取「一切必要行動」以獲得 CFIUS 許可，並承諾在未能這樣做的情況下向美國鋼鐵公司支付 5.65 億美元的分手費，以解決這些擔憂。文件顯示，美國鋼鐵公司的顧問也發現，總部位於美國重要盟友新日鐵不太可能向 CFIUS 提出無法解決的問題。

白宮表示，新日鐵收購美國鋼鐵公司的提議值得「認真審查」。部分美國議員表示，該交易威脅到美國的鋼鐵供應和就業機會。

新日鐵試圖減輕這些擔憂，承諾遵守集體談判協議並保留美國鋼鐵公司的匹茲堡總部。該公司還表示，預計該交易不會導致任何失業。

克里夫蘭克里夫斯公司對保留美國鋼鐵公司就業機會的承諾贏得美國鋼鐵工會的支持。周三的文件沒有提供有關該公司如何透過交易協同效應實現 6.5 美元價值，同時履行其對就業的承諾的詳細資訊。

克利夫蘭克里夫斯上個月表示，它已接受出售過程的結果，並祝福美國鋼鐵公司「好運」完成與新日鐵的交易。