台積電3奈米製程發威 拉升去年Q4整體ASP年增22%

外媒 Tom’s Hardware 指出，儘管半導體產業景氣低迷，但台積電 (2330-TW)(TSM-US)12 吋晶圓代工平均售價 (ASP) 在去年第四季達 6611 美元，較去年同期增加 22%，主要即是受惠高單價的 3 奈米製程進入量產，拉升整體平均售價。

依據台積電去年第四季晶圓出貨量數據來看，12 吋晶圓出貨量為 29.57 億片，低於 2022 年第四季的 37.02 億片，出貨量大幅下降 20.1%，也是 2020 年以來首次低於 300 萬片。

但若從營收來看，台積電營收僅略微下降，去年第四季營收 196.2 億美元，年減幅僅 1.5%，等同每片 12 吋晶圓平均售價為 6611 美元，高於 2022 年第四季的 5384 美元。

分析師估計，台積電每片 3 奈米晶圓售價可能高達 2 萬美元，儘管數字不完全準確，但整體售價會再比 5 奈米家族 (N4/N5) 或 7 奈米家族 (N6/N7) 還要貴。

伯恩斯坦研究資深分析師史黛西 · 拉斯貢 (Stacy Rasgon) 表示，晶圓代工新節點的價格增加，是推動近年半導體產業成長的主要動力，預期隨著時間推移，新的製程節點技術會變得越來越昂貴。

觀察 2019 年到 2023 年，儘管晶圓總出貨量實際上有所下降，但平均售價 (ASP) 卻大幅增加，為晶圓代工廠帶來更多的營收成長。

觀察台積電去年第四季財報，3 奈米晶圓收入的營收比重達 15%，5 奈米、7 奈米分別貢獻 39% 和 17%，依絕對金額來看，3 奈米貢獻 29.43 億美元的迎收，5 奈米貢獻 68.67 億美元的營收，7 奈米挹注 33.354 億美元的營收。

整體而言，台積電的先進製程節點包括 7 奈米、5 奈米與 3 奈米佔整體營收的 67%，若以基於 FinFET 的製程技術來看，營收更佔台積電晶圓營收的 75%。