〈台股盤後〉OTC指數強勝集中市場也收紅 大盤收漲1.24點還有戲

台股在集中市場今 (24) 日市場賣壓逐漸湧現，集中市場加權股價指數尾盤承受賣壓，但指數收盤前一盤爆發出 186.5 億元的大量，推升指數上漲 5.7 點，使大盤收在 17875.83 點，較昨日上漲 1.24 點或 0.01%，成交值 2651.55 億元，市場專家指出，OTC 指數強勢勝過集中市場也收紅，大盤走多格局尚未結束。

而包括聯電 (2303-TW)、台積電 (2330-TW) 及聯發科 (2454-TW) 今天盤中走勢穩定，爲大盤穩盤要角，而大立光 (3008-TW) 今天收盤上漲 20 元，收盤價報 2535 元，成交量爲 801 張。

導致今天大盤壓低作收的原因在大盤指數短線上漲 800 點，短線賣壓出籠，但證券分析師黃漢成對大盤看法仍偏多，只是現階段個股的輪動加速，個股股價的震盪幅度也將加大。看好面板及 IC 設計類股。尤其本月底的聯發科法說會展望更是指標。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，大盤仍處於均線之上，今天盤勢應屬合理壓回，而技術指標也有利多方操作，且 OTC 指數強勢勝過集中市場也收紅，大盤走多格局尚未結束。

台股集中市場大盤今日開在 17883.62 點，最高 17944.98 點，最低 17856.34 點，收在 17875.83 點，較昨日上漲 1.24 點或 0.01%，成交值 2651.55 億元。

今天集中市場大盤權值股走勢穩，但收盤鴻海 (2317-TW) 股價下跌 0.5 元，收盤價 100.5 元。

同時，高階 ABF 需求回升緩慢，ABF 類股欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW) 及南電 (8046-TW) 今天股價同步收黑。

航運股長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 及萬海 (2615-TW) 今天收盤都全面上揚，航空類股的長榮航 (2618-TW) 及華航 (2610-TW) 也股價聯袂上漲作收。