世界健身-KY新股掛牌破發！ 跌逾8% 中籤戶現賠逾1萬元

連鎖健身業者世界健身 - KY(2762-TW) 今 (24) 日以每股 132 元掛牌上市，一躍成為運動休閒類股生力軍，不過，早盤以 130 元開出，盤中最低已來到 119 元，跌幅超過 8%，等於中籤戶現賠超過 1 萬元。

世界健身表示，營運狀況逐步擺脫新冠肺炎疫情影響，2022-2023 年的前三季合併營收分別為 88.63 億元、70.22 億元，依目前資本額 10 億元換算，每股盈餘 (EPS) 分別為 3.04 元、2.44 元。

世界健身主要提供會員專業健身運動器材、場地和各項有氧運動課程、專業教練課程服務等，營運會所分為全方位服務的標準會所「World Gym」、鎖定重訓族群而開創的低單價快速健身服務「World Gym Express」，以及主打以科技監測運動表現且為高效率團體教練課程的全新運動型態「FITZONE」3 大系列。

展望今年，世界健身推出品牌全新概念「World Gym Express Pro」，規劃 Studio X 高效能 HIIT 心肺課程、引進 AI 智能體態檢測，近期自行開發的行動裝置應用程式 (World Gym App) 並更新整合，紀錄進場次數、運動時長與串接 MYZONE 的功能。

世界健身今年也將正式跨足零售市場，銷售運動服飾及周邊商品，並陸續在部分分店設置能量飲品吧，朝多角化發展。

世界健身商標由董事長柯約翰自美國引進，除台灣、中國、香港和澳門獨家授權外，尚有日本、泰國和菲律賓等地的優先授權權利，世界健身指出，未來將尋覓適合機會，複製在台成功經驗於海外設點。

目前國內健身市場滲透率僅 4.99%，世界健身看好，若未來能達到美國市場 21.2% 的滲透水準，產業深具成長潛力。