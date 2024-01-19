〈焦點股〉台積電跳空大漲6% 突破600元創23個月新高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 昨日法說會後獲外資肯定，ADR 率先大漲 9.79%，台股今 (19) 日也跟進強漲，跳空開漲 6%，一舉突破 600 元大關，飆上 625 元，改寫 23 個月來新高。

台積電昨日也釋出先進封裝產能即便擴產，產能仍無法滿足客戶需求，相關供應鏈股價同步大漲，均豪 (5443-TW) 飆漲近 8%，辛耘 (3583-TW) 也有半根，其他如新應材 (4749-TW)、家登 (3680-TW)、天虹 (6937-TW)、光罩 (2338-TW)、中砂 (1569-TW)、帆宣 (6196-TW)、京鼎 (3413-TW) 等漲幅 1% 起跳。

另外，台積電也看好由 HPC 驅動的 AI 營收，未來數年 CAGR 高達 50%，推升 ASIC 與 IP 族群同步走高，力旺 (3529-TW) 上漲 3%，巨有科技 (8227-TW)、智原 (3035-TW)、金麗科 (3228-TW)、創意 (3443-TW) 漲幅都達 2%，其他如 M31(6643-TW)、晶心科 (6533-TW) 等都在盤上表現。

外資預估，台積電今年營收約年增 23%，毛利率會維持 53% 水準，稅後純益也會達 1 兆元。