安永：把握2024年科技業前十大機會 生成式AI數位轉型策略奪冠

安永於 24 日發布「2024 年科技業前十大機會」報告顯示，生成性 AI (Gen AI) 的數位化轉型策略勇奪第一，首次躍升排行榜。90% 的企業仍處於 AI 成熟度的早期，建議企業趁早建立「人工智慧控制塔臺 (AI Control Tower)」，搶得先機。

回顧 2023 年在總體經濟疲軟和成本撙節的情況下，是科技業充滿挑戰的一年，但以 Gen AI 為中心的發展策略，已讓企業對未來產生更多信心。

安永諮詢服務股份有限公司總經理張騰龍分享：「2023 年，科技業因應了地緣政治緊張不確定性等局勢，同時對 AI 潛力在市場上建立了更大的預期心態，可見未來一年 AI 將是科技業的最佳契機。透過將 AI 整合於企業策略的核心來加快企業轉型的步調，並運用新興科技來優化現行作業和創新商業模式來超越競爭對手。」

排行榜中的第二大契機，也是初次入榜，為在企業營運前臺和後臺加強試驗 Gen AI 的機會與使用案例。報告指出，企業在初期不應該將 Gen AI 套用到所有的作業上，而是要精準地運用在高影響力、高價值的作業和轉型機會，例如運用 Gen AI 來協助軟體開發 (前臺)，以及吸引和留住人才 (後臺)。報告顯示，多數企業領導人已意識到 AI 提升企業營運效率方面的潛力，65% 的科技業 CEO 表示，他們的企業現在必須對 Gen AI 採取行動，以避免給競爭對手帶來策略優勢。

而排行榜中的第五名：依據 AI 智慧路線圖上制定企業投資策略，由於 AI 和大型語言模型 (LLM) 的使用正在快速發展，企業可透過收購、交易和合作夥伴關係，協助克服對硬體的需求、昂貴的培訓和部署必要人才的挑戰，進而加快開發速度。

張騰龍表示，科技產業目前有許多具吸引力的中小型 AI 公司，其商業模式是基於現有的 AI 生態系統。企業針對 AI 的開發及投資策略可考量透過中小型收購、企業投資和合作夥伴關係的結合，來協助企業獲得關鍵智慧財產權和加速關鍵技術和服務的開發。

排行榜的第四名，是有機會在新興市場建立額外的供應鏈。供應鏈脫鉤的風險持續，特別是硬體相關的科技業，半導體等行業正在進行一場競賽，重新調整供應鏈以減輕地緣政治造成的混亂。報告也強調，新興市場 (包括印度和東協國家) 的新趨勢，有助科技業將業務擴展到容易受貿易衝突影響的地區之外。

優先考慮數據中心的能源效率，躋身排行榜的第八名。由於訓練 LLM 或智慧系統運行需要巨大的計算能力，數據中心的能源使用會加速。此報告強調到 2027 年，AI 耗電量可能跟荷蘭這樣大的國家一樣多。報告也建議企業可以透過與能源設備供應商合作來開發創新的數據中心供電方式，降低短期和長期成本。

「2024 年科技業十大機會」排行榜：

1. 將 Gen AI 注入數位轉型策略中，並建立 “控制塔臺”。

2. 在特定的前臺和後臺使用案例中，試驗 Gen AI。

3. 在新興「邊緣經濟 (Edge Economic)」中投資新的數位化基礎建設。

4. 在新興市場增設供應鏈。

5. 在 AI 路線圖 (AI Roadmap) 上制定企業投資策略。

6. 利用平臺商業模式，實現先進技術的產業化和規模化。

7. 對新的和即將到來的稅收負擔，採取積極和全面的因應措施。

8. 在環境保護工作中，優先考慮數據中心的能源效率。

9. 投資先進風險工具，重新審視成本、風險、彈性和敏捷性之間的權衡。

10. 部署先進技術以降低當前和未來的網路風險。

安永全球客戶服務團隊與科技業客戶的互動進行研究，並提出相關的見解和建議。前 10 項排名的設計，涵蓋了廣泛的各科技業領域和行業，所以調查中的每個機會並非都適用於每家科技公司，相關程度將取決於科技公司的類別，例如是 B2C、B2B，或者是軟體、硬體等領域。