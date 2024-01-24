〈台股盤前〉輝達再寫新高 激勵AI股士氣 上攻萬八機率增

美股週二普遍收漲，輝達再改寫新高紀錄，法人認為，台股短線上有挑戰萬八的機會，不過原先強勢之 AI 已有漲多開始震盪的現象，台股在挑戰萬八後可能出現震盪。

美股週二表現來看，道瓊下跌 96.36 點或 0.25%；那指上漲 65.66 點或 0.43%；標普上漲 14.17 點或 0.29%；費半上漲 28.66 點或 0.65%；NYSE FANG + 指數上漲 82.87 點或 0.92%。

台股 ADR 集體走升。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.97%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.85%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.25%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.93%。

回顧台股周二表現，雖然盤中一度翻黑，但尾盤在買盤拉抬下，終場上漲 59.49 點或 0.33%，收 17874.59 點，成交量 3057.24 億元，三大法合計買超 106.84 億元。

其中，外資買超 91.59 億元；自營商買超 23.6 億元；投信終止連 16 買，縮手提款 8.66 元；三大法人合計買超 106.84 億元。

法人指出，道瓊、標普、費半均創歷史新高激勵台股連續多日收紅，且陸續公布的美科技股財報、財測預期偏向正面，加上外資回流，仍將有助於台股波段挑戰 18300 點。