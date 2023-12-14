Meta付費去廣告遭投訴 隱私成富人特權？

今年 11 月，Meta(META-US) 在歐盟推出 Facebook 和 Instagram 的無廣告訂閱模式，很快 Meta 就面臨強烈反彈。

歐洲消費者組織（BEUC）上周四向消費者保護機構（CPC）提出投訴，稱 Meta 無廣告服務的訂閱費高得不合理，間接侵害了用戶隱私權。如果指控成功，Meta 將面臨罰款和代價高昂的業務變更風險。

Meta 約 97% 的收入來自廣告，Facebook、Instagram 等應用程式（App）更是其廣告業務的首要陣地。Meta 堅持推行無廣告訂閱服務，將會給整個廣告市場帶來巨大影響。

Meta 的無廣告服務在網站上每月收費 9.99 歐元（10.96 美元），App 端則是 12.99 歐元。

營銷價值交流平台 TopMarketing 指出，「無廣告訂閱服務」聽起來很拗口，通俗點說其實就是「花錢去廣告」。在此之前，Meta 很多年都是免費使用，主要透過平台上的廣告投放獲利，無廣告模式看起來在減少廣告的同時，能夠為 Meta 開闢新收入來源。

好端端的為什麼要砍掉廣告？不是 Meta 良心發現，主要是因為政策逼得太緊。

平台上的廣告需要蒐集用戶數據進行「個性化」投放，中國許多 App 也會有這樣的彈窗，用戶往往需要同意平台使用隱私數據，才能繼續使用產品與服務。

此前歐盟數據監管機關通過了一項法律，已經威脅到 Meta 商業模式的基礎：科技公司不能要求用戶同意追蹤數據和定向廣告才能使用產品。也就是說，用戶必須有拒絕的自由，而這個自由不能以放棄使用服務為代價。該法律提出要有「等效的替代方案」，並特別提到需要付費的產品版本。

政策保護隱私的出發點是對的，但落腳點似乎有些偏，演變成了讓用戶花錢買隱私安全。Meta 抓住這個漏洞，順勢推出無廣告訂閱。大家這才逐漸回過神來，這也成為此次 BEUC 指控 Meta 的導火線。

歐洲數位版權中心 NOYB 也向奧地利隱私監管機構提起訴訟，認為歐盟五分之一的人面臨貧困風險，負擔不起所謂的「pay or OK」（選擇付費或者同意追蹤）制度，這些制度迫使用戶在「付費和隱私」之間做出選擇。

面對收費價格過高的指控，Meta 辯稱這些價格與 YouTube、Spotify、Netflix 的付費服務一致。Meta 表示，推出訂閱是為了遵守歐盟隱私法，並繼續為人們提供個性化產品和服務，與收入無關。

TopMarketing 指出，無論 Meta 怎麼撇清訂閱與收入的關係，這一模式都會為其帶來新的獲利。

如果 Meta 繼續推行下去，收費可能上漲。從 2024 年 3 月 1 日開始，Meta 的付費不再賬號通用，將其他賬號鏈接到訂閱將在網站上額外收取 6 歐元 / 月的費用，在 iOS 和 Android 上額外增加 8 歐元 / 月的費用。

除了簡單粗暴漲價以外，Meta 還將於 2024 年在印度推廣無廣告訂閱服務，進一步擴大市場。

