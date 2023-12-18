經歷去年業績慘澹 Meta大力削減成本 今年將成史上最佳

去年此時的 Meta (META-US) 正在經歷一場信任危機，股價跌至 2016 年以來的最低點。銷售額下降，TikTok 卻在上漲，執行長查克伯格 (Mark Zuckerberg) 在元宇宙 (Metaverse) 上的賭注看起來像是場災難性的錢坑。

但它在 2023 年卻在華爾街上演了一個完全不同的故事。

截至上周五 (15 日) 收盤，Meta 股價今年來上漲 178%，預計將創下公司史上最好的一年，超過 IPO 次年 2013 年 105% 的漲幅。該股目前股價為 334.92 美元，較 2021 年 9 月創下的歷史高點約低 12%，接近最近 科技熱潮的頂峰。

在標普 500 指數成分股中，只有晶片製造商輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 的表現更好，今年至今上漲了 235%。

Meta 的大幅反彈證實查克伯格 2 月初的聲明。他 宣示繼 2022 年股價暴跌 6 4% 後，2023 年將是該公司的「效率年」。大幅削減成本是他的首要任務，Facebook 母公司裁員超過 20000 人。他承認，經濟挑戰、競爭加劇和廣告損失「導致我們的收入遠低於預期」。

在去年連續 3 季銷售額下降後，2023 年恢復成長，第 3 季 Meta 成長 23%，為兩年來最大增幅。 這項業績的推動因素是數位廣告的反彈以及其市占率相對於競爭對手 Alphabet (GOOGL-US) 和 Snap (SNAP-US) 出現成長。

Longbow Asset Management 執行長多拉海德 (Jake Dollarhide) 表示，最大的催化劑是查克伯格的「態度轉變」，以及他願意傾聽股東的擔憂，而不是表面上忽視股東的擔憂，轉而選擇自己喜歡的營運模式。

雖然查克伯格繼續大力投資元宇宙，將其視為公司的未來，但他將業務重新集中在當今真正重要的事情—廣告上，並回應了投資人對支出失控的擔憂。

進入 2024 年，仍有許多挑戰。

Meta 在最新財報中表示，數位廣告市場仍然不穩定，部分原因是廣告商正在評估以色列與哈馬斯戰爭的潛在影響。該公司還正在面對一些新的訴訟，指控其產品對兒童有害且令人上癮。雖然 Meta 大力促銷其新款 Quest 3 耳機，但虛擬實境 (VR) 仍然是一個小眾市場。

Cowen 分析師布萊克列吉 (John Blackledge) 表示，「只要核心業務蓬勃發展並有所改善，我認為投資人可能會繼續放過它們。」他建議買進該股。