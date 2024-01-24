電動車產業搞錯方向！美投行：售價、配套設施才是美消費者重點

電動車的需求狀況令華爾街擔憂，Wedbush 分析師 Dan Ives 調查約名美國消費者對電動車的感受，以了解未來 18 至 24 個月的情況，結果表明，車商將面臨艱困時期。

調查結果顯示，對於顛覆性電池驅動技術來說，時局相當艱困，且推出新型電動豪車並非車商搶下市占或提高銷售的方法，價格和基礎設施才是關鍵。

半數以上受訪者考慮下回購買綠能車，這點對電動車產業來說顯然是好事，但在這些考慮綠能車的受訪者中，僅 16% 打算買純電動車，即電池電動車 (BEV)，15% 考慮插電式混合動力電動車 (PHEV)，另外 27% 考慮傳統的混合動力車——例如 Prius。

調查顯示，影響消費者決策的關鍵似乎在於成本和基礎設施。

「車輛價格和總擁有成本佔據最重要的地位，另外，缺乏充電基礎設施是插電式汽車較不受青睞的另一個關鍵原因。」

雖然電動車的操作和維護成本比同等汽油動力汽車更便宜，但入手價仍然較高 (不考慮電動車稅收抵免)。

根據汽車估價和汽車研究公司凱利藍皮書 (kelley blue book)，目前一輛平價車在美平均交易價約 4.5 萬美元，但電動車平均售價約 5.2 萬美元，包含特斯拉 (TSLA-US) 在內。若不含市占 50% 以上的特斯拉車，電動車在美平均售價將上升至 5.6 萬美元，因為特斯拉後輪驅動 Model 3 在不算任何稅務折抵的情況下，起價低於 3.9 萬美元。

平價車和電動車 (非特斯拉) 之間價差 1.1 萬美元，相當龐大。「車商必須應對不斷變化的格局，電動車必須銷售給更注重預算的人群。」Ives 補充道。

價位更便宜、充電器更好，這兩點是提高電動車在美普及率的關鍵，這聽起來很簡單，但電動車產業似乎還沒準備好滿足消費者條件。

整體而言，2024 年將推出的豪華電動車數量超過「經濟型」電動車，包括奧迪 e-tron Q6 和凱迪拉克 Escalade，比例約 4:1 或 5:1，這樣的比例將無法提高 BEV 在美國的普及率。

Ives 的調查發現，電動車車主年齡偏年輕，約 38 歲且購車預算約 6.4 萬美元。汽油動力汽車駕駛的平均年齡為 52 歲，購車預算約 3.7 萬美元，由於預算較低，車商可能很難吸引他們換購電動車，除非有更實惠的選擇。

由於成本高昂，美國 2023 年新車銷量中，純電動車 (BEV) 僅占 8%，而歐洲 BEV 滲透率 15%、中國約 25%，僅憑這一點，美國 BEV 似乎還有成長空間，但這個結論有點簡化，沒有考慮當地的駕駛習慣和對環境的態度。

2023 年，美國、歐洲和中國三大汽車市場的 BEV 銷量約為 900 萬輛，較 2022 年增長約 30%。但 2022 年銷量增長超過 50%。此外，包括特斯拉在內，全球電動車製造商正在降價以刺激需求。

無論如何，隨著 BEV 變得更加主流，大眾也更加關注 BEV 相關消息，儘管有事故阻力和能力負擔問題，但 Ives 仍看好電動車，是特斯拉的多頭。

Ives 將特斯拉股票評為「買進」，且對其設有華爾街最高目標價每股 350 美元。