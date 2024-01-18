美運輸部撥款1.5億美元用於維修更新電動車充電站

美國運輸部周四 (18 日) 表示，將撥款 1.488 億美元用於 20 個州的政策項目，以修復或更換近 4500 個現有電動車充電椿。

該公告是一系列促進電動車充電獎勵中的最新一項，因為拜登政府希望在未來幾個月內敲定新規則，這可能會大幅提升電動車銷售。

聯邦公路管理局局長巴特 (Shailen Bhatt) 表示，這些資金主要在幫助那些發現電動車充電器無法使用的沮喪車主。

巴特在談到電動車銷量成長時表示：「我們知道對該技術的需求將會增加。」並補充說，充電問題正變得越來越好，「預計可靠性將不再是一個問題。」

這些新資金是 50 億美元國家電動車基礎設施 (NEVI) 計劃之一。該計劃由 1 兆美元的 2021 年基礎設施法資助。根據該計劃，各州需要經營聯邦資助的充電椿至少 5 年，且必須在 97% 的時間內正常運作。

白宮的目標是到 2030 年將全國充電樁網路擴大到 50 萬個，其中包括在全國最繁忙的高速公路和州際公路上間隔不超過 50 英里的高速充電樁。

汽車製造商和其他公司表示，雖然越來越多汽車製造商採用特斯拉的電動車充電技術，但大幅增加電動車充電站對於電動車的廣泛採用至關重要。

白宮表示，美國擁有超過 17 萬個公共充電端口，自拜登政府上台以來，公共充電樁的數量增加了 70% 以上。

拜登在 2021 年設定一個目標，在汽車製造商的支持下，尋求 2030 年 50% 的新車是電動車或插電式混合動力車。

美國環保署提出嚴格的最新廢氣排放法規，到 2032 年，67% 的新車將採用電動車，政府預計將在 3 月敲定新的排放限制。

汽車製造商希望美國環保署放寬這些要求。美國眾議院共和黨人上個月投票禁止美國環保署最終確定這些規則。