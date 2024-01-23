〈財報〉奇異Q1財測黯淡 盤前股價跌逾3%

奇異公司 (General Electric) 周二 (23 日) 美股盤前公布 2023 會計年度第四季財報，由於其噴射機引擎業務的零組件和服務需求強勁，該季獲利打敗華爾街分析師預期，但由於該公司對本季 (第一季) 獲利預測不及分析師預期，盤前股價大跌逾 3%。

展望未來，奇異公司預估 2024 會計年度第一季 (截至 3/31) 經調整後每股獲利介在 0.60 至 0.65 美元，遠低華爾街分析師預期的 0.72 美元。此外，該公司預估第一季營收將以「高個位數」的百分比成長，而分析師預測為 151.5 億美元，年增幅度為 4.6%。

黯淡的財測傳出後，奇異公司 (GE-US) 盤前股價一度跌 6.2%，有望創下自 2022 年 5 月 9 日下跌 6.7% 以來最大單日跌幅，但截稿前跌勢大幅收窄至 3.68%，每股暫報 126.40 美元。該股過去 12 個月累積上漲 69%，遠遠超過同期標普 500 指數約 22% 的漲幅。

根據財報，奇異公司去年第四季 (截至 12/31) 營收年增 15.4% 至 194.2 億美元，遠超分析師預期的 172.7 億美元、經調整後每股獲利報 1.03 美元，遠高於去年同期的 0.66 美元以及分析師預期的 0.9 美元；該季淨利降至 15.9 億美元，合每股賺 1.45 美元，低於去年同期的 21 億美元，或每股賺 1.90 美元。

營收按業務劃分，第四季航空航天業務營收成長 11.9% 至 85.2 億美元，略高於分析師預估的 85 億美元、GE Vernova 電力業務營收年增 15% 至 57.9 億美元，遠超分析師預期的 48.9 億美元、可再生能源營收成長 23.4% 至 42.1 億美元，高於分析師預估的 37.1 億美元。

另外，奇異公司去年第四季自由現金流報 30 億美元，高於分析師平均預期的 27.7 億美元。該公司預估，今年其能源業務組合 GE Vernova 將能產生約 340 一至 350 億的收入，以及 7 億至 11 億美元的自由現金流。

外媒報導指出，這家擁有 135 年歷史的公司正準備在 4 月初分拆，但卻給出一個失望的結果。在 2022 年分拆醫療保健業務後，奇異公司將把航空航天和能源業務分離為獨立的實體，這是該公司執行長 Larry Culp 多年來拯救這家衰落的製造業標誌的努力的結果。