特斯拉發布財報在即 投資人最關注獲利率及馬斯克控制權

特斯拉 (TSLA-US) 將於周三 (24 日) 公布 2023 年第 4 季和全年財報，屆時其獲利能力和交車數將成為投資人關注的焦點。

電池材料價格的下降預計將使特斯拉第 4 季獲利率較第 3 季略有上升，但與前一年相比預計將大幅下降。

同時，特斯拉在亞洲和歐洲降價以及 Cybertruck 增產導致成本上升，也將為特斯拉的獲利率帶來更大的壓力。

此外，特斯拉執行長馬斯克表示希望獲得特斯拉更多控制權，引發治理專家和散戶的質疑。

以下是投資人和分析師最關注的幾點：

價格和需求

特斯拉本月大幅調降最受歡迎的車型 Model Y 在歐洲和中國的價格，加劇一年多來的電動車價格戰。去年，特斯拉將 Model Y 的美國售價調降多達 26.5%。

此外，消費者面臨的借貸成本仍然很高，而且特斯拉低價版的 Model 3 因電池材料採購問題，無法繼續享受美國 7500 美元的稅收抵免。

馬斯克先前將損害電動車需求的原因歸咎於借貸成本高昂。但隨著利率預期放寬，他將面臨壓力說出價格和需求的走向。

供應面

由於紅海船隻遭到攻擊，航運路線被迫調整，導致零件短缺，因此特斯拉宣布將在 1 月 29 日至 2 月 11 日期間暫停德國廠的大部分生產。隨後特斯拉大幅調降歐洲汽車售價，因此具體是什麼原因導致停產還是個未知數。

在其德國廠停產近兩周之際，特斯拉正面臨來自福斯、寶馬等傳統汽車製造商以及比亞迪、小鵬和蔚來等中國電動車製造商日益激烈的競爭。

華爾街也預期特斯拉將設定今年的交車目標。根據 Visible Alpha 的數據，分析師預計特斯拉今年的交車目標為 219 萬輛，較 2023 年增加約 21%，但遠低於馬斯克大約 3 年前設定的成長 50% 長期目標。

Globalt Investments 資深投資組合經理人馬丁 (Thomas Martin) 表示，「特斯拉的交車數據還不錯，我們希望看到其產量保持成長，繼續保持獲利率。但我認為，如果這些方面出現任何疲軟，人們就會思考今年底之前會是什麼樣子？」

獲利率

Visible Alpha 調查的 9 名分析師認為，特斯拉第 4 季汽車毛利率預計將從第 3 季的 17.3% 略微上升至 17.7%，但低於 2022 年同期的逾 25%。特斯拉汽車毛利率短期上漲的部分原因是電動車電池中使用的鋰、鈷和鎳的價格下降。

特斯拉 Cybertruck 純電動皮卡的增產成本也將給獲利率帶來壓力。

馬斯克的薪酬與控制權

特斯拉個人投資者論壇上第二個最受關注的問題是：馬斯克最近在社群媒體平台 X 上表示，如果他沒有特斯拉至少 25% 的投票控制權，他將很難把特斯拉發展成為人工智慧領域的領導者，投資者是否應該對此表示擔憂？

馬斯克先前 560 億美元的薪酬使他成為世界上最富有的人之一，但這份薪酬目前正在接受司法審查。