馬斯克希望獲得特斯拉更多控制權 尋求25%的投票權

特斯拉 (TSLA-US) 和 SpaceX 執行長馬斯克 (Elon Musk) 周一表示，如果他沒有公司 25% 的投票權，他寧願在特斯拉之外開發人工智慧產品。

根據特斯拉 2023 年第三季的最新財務報告，馬斯克已經擁有特斯拉約 13% 的股份，或該公司 31.9 億股已發行普通股中的約 4.11 億股。

馬斯克在 X 平台上發文稱，特斯拉是十幾家初創公司的集合體。他呼籲把特斯拉和通用汽車 (GM-US) 作比，後者是傳統意義上汽車行業的領頭羊之一。

作為特斯拉最大的單一股東，馬斯克沒有更詳細闡述他的想法。這位全球首富在 X 上的貼文中寫道：「如果沒有約 25% 的投票控制權，把特斯拉發展成 AI 和機器人領域的領導者會讓我介意。」

在隨後的一篇貼文中，馬斯克又稱：「如果可以實行雙層結構，我完全贊成。奇怪的是，像 Meta(META-US) 這樣瘋狂的多層股權結構，讓祖克伯未來 20 多代的子孫都能擁有控制權，在 IPO 前是可以接受的，但即使是合理的雙層股權結構，在 IPO 之後也是不允許的。」

此前，在 2022 年，馬斯克出售了價值數百億美元的特斯拉股票，主要是為了為 Twitter 的 440 億美元槓桿收購提供資金。

馬斯克的貼文與他先前的言論略顯矛盾，他先前表示特斯拉已經是一家重要的人工智慧和機器人公司，其價值取決於其在這些領域的實力。

2022 年 4 月，馬斯克在特斯拉第一季財報電話會議上預測，該公司的人形機器人 Optimus「最終將比汽車業務更有價值，比全自動駕駛更有價值。」

特斯拉在當年 9 月的特斯拉人工智慧日推出了早期的 Optimus 原型機，馬斯克在圍繞該活動的一篇貼文中表示：「人工智慧日的目的是展示特斯拉在人工智慧、計算硬體和機器人技術方面的巨大深度和廣度。」

股東先前在德拉瓦州控告馬斯克和特斯拉，指控馬斯克早些時候 2018 年的薪酬方案過高，而董事會授權的薪酬方案相當於違反了信託義務。