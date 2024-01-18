美國芝加哥遭遇嚴寒 大量特斯拉汽車在充電站無法動彈

美國芝加哥等地正經歷嚴寒的冬天，在人們極不情願上班的氣候，特斯拉 ((TSLA-US) 也在「罷工」。據當地新聞報導，在過去的幾天裡，有數十輛特斯拉電動車被「遺棄」在特斯拉公共充電站，形成了「墓地」。

隨著創紀錄的陣風席捲芝加哥，迎來這座風城自 2019 年以來最冷的氣溫，特斯拉車主一直難以為汽車充電。一段在 TikTok 上瘋傳的影片顯示，這一地區的幾輛特斯拉汽車像冰棒一樣被遺棄在充電站，而人們則試圖讓汽車過夜充電。

車主們表示，儘管他們的汽車充電時間很長，但他們的電動車卻無法抵禦寒冷。

一位車主 Tyler Beard 表示，他已經連續幾天嘗試在超級充電站，為他的電動車充電三個小時。他說：「什麼都沒有。沒有電量。電量仍然為零。」

美國拜登政府正大力推行電動汽車政策，但是特斯拉等車廠在設計時，似乎未能提供極低溫的解決之道。

The Register 的 Richard Currie 指出，「問題在於，電池的基本原理在冰凍條件下根本無法正常運作。 電動車電池內的離子透過液體電解質在正極和負極之間移動。」

他補充說，當天氣變冷時，離子移動得更慢，產生更大的阻力，因此電池消耗得更快。

電動車的行駛里程在寒冷時也會受到影響； 挪威自動駕駛聯合會發現，這些汽車的續航里程會減少約 20%，並且在冬季需要更長的充電時間。

這並非特斯拉獨有的問題。根據美國西雅圖電池分析公司 Recurrent 收集到的數據，特斯拉 3、X 和 Y 車型電動車電池在嚴寒溫度下的續航里程損失 24%，而 S 型電動車的損失可達 28%。 在 12 款美國熱門電動車款的分析中，Audie-tron(2021/2022) 的損失最小，僅為 16%，而福斯 ID.4(2021 年) 的損失則高達 46%。