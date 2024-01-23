Netflix進軍直播賽事領域 斥50億美元與WWE簽10年約

根據外媒周二 (23 日) 報導，串流媒體巨擘 Netflix 已從世界摔角娛樂 (WWE) 獲得《Raw》和其他摔角節目的獨家版權，此舉意味著 Netflix 首次大舉進軍直播賽事領域。

根據知情人士透露，Netflix 已同意在為期 10 年的協議中支付 50 億美元，這讓 Raw 目前的轉播版權費收入一口氣增加 30% 以上，而且協議中還包含 WWE 其他節目版權。對此，Netflix 並未立即置評請求。

《Raw》將於 2025 年 1 月在美國、加拿大、拉丁美洲和其他國際市場的 Netflix 上播出，屆時，WWE 與康卡斯特 (Comcast)(CMCSA-US) 的美國國內協議到期。Netflix 還將成為美國以外所有 WWE 節目和特別節目的獨家營運商，包括 Smackdown 和 NXT，以及像 Wrestlemania、SummerSlam 和 Royal Rumble 這樣的付費直播活動。這些按次付費的活動將免費提供給 Netflix 的用戶。

截稿前，Netflix(NFLX-US) 周二盤前股價上漲 1.47%，每股暫報 492.85 美元；WWE 的母公司 TKO Group Holdings(TKO-US) 盤前股價飆升 21.43%，每股暫報 94 美元。另外，根據周二提交的一份證券備案文件，TKO 將邀請前摔角手和電影明星巨石強森 (Dwayne Johnson) 加入董事會。

市場分析指出，在透過提供電影和電視節目隨選觀看吸引 2 億多用戶後，Netflix 現在承諾從明年開始每周提供 3 小時的摔角直播。該公司希望這筆交易將帶來數百萬忠實的 WWE 觀眾，並為其剛起步的廣告支援計畫提供動力。 Netflix 從去年開始就涉足直播活動，播出了一場喜劇直播特輯和一場高爾夫比賽，但這是第一筆長期版權交易。

WWE 是最新一個從有線電視轉向串流媒體的大型直播賽事。TKO 旗下的終極格鬥冠軍賽 (Ultimate Fighting Championship) 在 ESPN + 上提供了許多比賽，而美國國家美式足球聯盟 (NFL) 則將《週四足球夜》(Thursday Night Football) 的轉播權賣給了亞馬遜 (AMZN-US)。

值得注意的是，美國娛樂與有線巨擘康卡斯特 (CMCSA-US) 孔雀頻道 (Peacock) 的一場季後賽剛剛創造美國職業體育賽事中最多的串流媒體觀眾。

雖然 WWE 並不是一項真正的運動——大部分的故事情節都是有腳本的——但吸引一群如體育賽事一樣的現場觀眾。《Raw》是 WWE 收視率最高的節目，每場節目吸引約 150 萬觀眾。該節目於 1993 年首次亮相，一直是未來電影明星巨石強森和約翰．希南 (John Cena) 的訓練場。

Netflix 首席內容長 Bela Bajaria 在一份聲明中說：「透過將我們的影響力、推薦和粉絲與 WWE 結合起來，我們將能夠替其觀眾和我們的會員提供更多的快樂和價值。該公司還獲得了 WWE 紀錄片和原創劇集的版權。」