只是時間問題 紅海危機將逐漸蠶食企業獲利

隨著紅海危機擾亂從汽車到能源等各種商品的運輸，成本飆升和供應鏈緊張出現在企業財報只是時間問題。

好幾家企業已經就其影響發出警告。由於出貨延誤，電動車製造商特斯拉 (TSLA-US) 計劃德國廠停產兩周；而瑞典沃爾沃汽車則宣布比利時廠停產 3 天；英國零售商 Tesco Plc、Marks & Spencer Group Plc 和 Next Plc 都向消費者預警價格上漲的風險。

至少有 2300 艘在紅海航行的船舶決定花時間繞道，以避免「青年運動」武裝分子的襲擊。紅海水道處理全球海上貿易超過 12%。央行警告，通膨飆升可能會阻礙降息。對許多企業、尤其是歐洲而言，這會增加運輸時間、增加運費並提高保險成本，迫使分析師重新考慮企業未來的獲利預期。

數據顯示，過去 3 個月，汽車製造商獲利普遍預測下降 5%。另一方面，托運人則是最新的贏家，部分航線的貨櫃運價飆升 300%。

各行業受影響的前景分析如下：

運輸和保險

目前的貨櫃運輸成本如果持續下去，可能會在 2024 年底到 2025 年初加劇英國和歐元區的整體通膨。

這些事件正在提振全球航運公司的命運，例如歐洲的穆勒 - 馬士基和赫伯羅特、美國上市的以星綜合航運和日本商船三井有限公司。保險公司也應該受益，因為承銷商的大力支持，部分航線溢價上漲 10 倍。

其中馬士基備受看漲建議。美國銀行將這家丹麥公司 2024 年的獲利預期提高一倍；而高盛集團則認為自由現金流的大幅增加可能使其能夠向股東返還資本。

零售商

英國零售商 Next 大部分時尚和家居產品均來自亞洲，是最早表示擔心受到打擊的零售商之一。

伯恩斯坦表示，長期的混亂將波及 Nike (NKE-US)、愛迪達和 Capri Holdings Ltd (CPRI-US) 等全球品牌。

這類公司面臨的問題是，當前的經濟背景使得將更高的成本轉嫁給消費者變得更加困難。RBC 表示：「業者可能不得不自行吸收，這將削弱獲利率。」

汽車

到目前為止，特斯拉和沃爾沃汽車是僅有的兩家宣布停產的汽車製造商。但摩根士丹利表示，這種延誤「可能會為今年輕型汽車生產帶來新的風險」。

然而，大多數人認為該行業不會再出現新冠疫情時期的問題。美國銀行分析師墨菲 (John Murphy) 指出：「更昂貴的燃料、額外的空間租賃天數、以及更高的運費將對公司損益產生負面影響。但從長遠來看，運輸成本比新冠疫情水準低約 57%。」

能源

今年對原油價格的影響相對較小，但如果長期衝突導致供應短缺，這種情況可能會改變。

然而，石油市場正準備迎接長達數周的混亂。數據顯示，穿越紅海南端曼德海峽的油輪數量減少。截至 1 月 19 日，今年運載原油或燃油等污染石油產品的船舶數量比去年同期減少了 25%。