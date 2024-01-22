「一櫃難求」又回來了？紅海亂局持續 未來半個月貨櫃恐吃緊

紅海亂局持續，目前市場是否已經出現缺櫃問題？業界人士表示，目前暫未出現明顯缺櫃情況，但這場危機若持續下去，未來貨櫃供應恐怕會吃緊。

據《證券時報》報導，簡易供應鏈執行董事夏浩飛說：「我們暫時沒有感受到明顯的缺櫃，暫時還是夠用的。」據他觀察，業界目前還沒遇到貨櫃特別緊缺的情況，只是差不多接近了供需平衡。

多位供應鏈、貨代行業業界人士的看法也是如此，但這是業界基於紅海危機持續三、五個月所做出的判斷。業界人士普遍認為，倘若這場危機持續的時間更長，甚至長達一年，貨櫃等物流資源的供需平衡可能會被打破，其他不確定性因素也會隨之增加。

專注歐洲跨境物流的新丰達跨境銷售總監梁軍表示，目前中遠、長榮等大型航運公司的貨櫃供應足夠，「今年出口外貿整體不太好，所以貨櫃還是供過於求的，但問題是不知道紅海危機持續多久，如果周期很長，肯定有一天會缺的」。

業界人士指出，需要觀察 1 月底至 2 月初這段時間的情況。「各工廠都在趕訂單準備年貨，所以在 1 月底到 2 月初的發貨量會比較大，不排除會出現短暫吃緊的可能，過了這段時間應該就恢復正常了。」梁軍表示。

值得注意的是，據德國物流巨頭 DHL 預測，按照以往經驗，當市場出現缺櫃問題時，亞洲港口往往是重災區。業界人士說，這是因為亞洲長期是外貿出口大區，對空櫃的需求量大，全球空櫃大部分也是回到亞洲。

此外，多位受訪業界人士指出，為緩解貨櫃緊缺，中國在疫情期間一度擴大貨櫃供給。「2021 年時，大型貨櫃公司共計製造了 200 萬 TEU（標準櫃），目前都還有剩餘的。」夏浩飛表示。

但不可否認的是，2023 年以來，遠東地區尤其是中國各港口的空櫃數量較以前減，除了受紅海危局影響，還有巴拿馬運河乾涸的問題。「巴拿馬運河乾涸問題，使得原來堆存在遠東地區的空櫃，又流回了美國各港口。」上海交通大學安泰經濟與管理學院副教授趙一飛說。

航運咨詢機構 Vespucci Maritime 的數據顯示，在春節之前，抵達亞洲港口的貨櫃量預估將比以往減少 78 萬 TEU。