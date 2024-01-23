〈財報〉Verizon彈性行動套餐方案吸收大量新訂戶 全年財測高於市場預期

Verizon Communications (VZ-US) 周二 (23 日) 預測全年獲利高於預期，因對其無線套餐的強勁需求和黑色星期五促銷活動，讓這家美國電信商上季新增用戶數創近兩年新高。

根據 Factset，該電信公司在 2023 年最後三個月淨增 44.9 萬月費無線電話用戶，超出預計的 22.38 萬名新增用戶。

這家總部位於紐約的電信公司的股價在周二盤前交易上漲近 3%。

該公司服務成本通常高於競爭對手，去年 5 月推出的客製化「myPlan」已被廣泛採用。為了使該套餐更具吸引力，Verizon 還以某些搭售形式提供 Netflix 和華納兄弟探索的 Max 串流服務訂閱。

LSEG 數據顯示，Verizon 預計 2024 年調整後獲利將在每股 4.5 至 4.7 美元之間，中值高於預期的 4.59 美元。

其第 4 季業績也受益於黑色星期五購物活動的促銷活動以及 iPhone 15 系列的發布，從而帶動了智慧型手機的升級活動。

該公司消費部門報告指出，在連續三季虧損之後，本季無線零售後付費電話淨增 31.8 萬部。

加上去年實施的價格上漲，Verizon 營收達到 351 億美元，超出 346.4 億美元的預期。

淨虧損 26 億美元，合每股 64 美分，而去年同期為獲利 67 億美元，合每股 1.56 美元。該公司本季減記 58 億美元，因為它裁減了不斷下滑的有線業務價值以及其他費用。

全年自由現金流達 187 億美元，較 2022 年的 141 億美元有所增加。