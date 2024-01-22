抗通膨尚未成功 聯準會仍須努力

聯準會官員懷疑降低通膨的努力還不夠，因此即使物價上漲放緩，仍不願宣布成功。12 月的數據就說明了原因。

整體消費者物價通膨大幅上升，而衡量基本通膨的指標則下降。生產者物價下降，零售商增加的獲利指標也大幅下降：這些都可能是價格競爭加劇的跡象。

但住房成本不斷上漲，汽車保險等一系列服務價格也不斷上漲。亞特蘭大 Fed 的工資追蹤報告顯示，留在工作崗位的人的工資漲幅更大，這與勞動市場經歷了工資高漲時期後正在穩定下來的觀點背道而馳。

聯準會政策制訂者表示，仍然需要更多證據來證明通膨將回到聯準會 2% 的目標並保持在這個水準，然後才會承諾降息；金融市場預計最快可能在 3 月開始降息。 。

雖然一些通膨因素已決定性地對聯準會有利，但其他因素仍未解決。

下次政策會議定於 1 月 30 日至 31 日舉行。預計在會議結束時聯準會基準隔夜利率將維持在 5.25%-5.50% 的水平；就像 7 月以來的會議一樣。

聯準會理事沃勒 (Christopher Waller) 上周的評論顯示，決策者考慮何時開始降低 2022 年和 2023 年以創紀錄速度上升的借貸成本，以冷卻 2022 年和 2023 年以來最嚴重的通膨爆發時，將針對這兩個總體觀點展開辯論。

沃勒表示，通膨現在距離聯準會的目標「已經很近」，作為指標的個人消費支出 (PCE) 物價指數在截至 11 月的 6 個月一直在 2% 目標附近。12 月數據將於周五 (26 日) 公布。與去年同期相比，PCE 通膨率從 2022 年 6 月的高點 7.1% 降至 2.6%，並且預計將繼續小幅走低。

接下來幾個月，隨著 2023 年初的高通膨數字逐漸被取代，通膨增幅必然明顯下降。但聯準會政策制訂者將試圖從更宏觀角度來觀察，看看不同的通膨成分在較短時期內的表現如何，以了解企業在定價方面是否真的變得不那麼激進。

許多商品已經出現這種情況。從 9 月到 12 月，物價總體下降約 1 個百分點。如果排除波動較大的食品和能源項目，核心物價已連續 7 個月下跌。

但政策制訂者也不想太過樂觀，而最近的事態發展引發人們對新物價壓力再起的擔憂；例如與伊朗結盟的葉門武裝分子的襲擊阻礙了通過蘇伊士運河的運輸，以及美國和中國之間的貿易摩擦。