Fed抗通膨之戰還沒結束 下一階段聚焦服務成本

隨著美國聯準會 (Fed) 持續在對抗通膨方面取得進展，下一階段的戰鬥可能是打擊更高的服務成本。

美國勞工統計局周四 (11 日) 公布，12 月整體消費者物價指數 (CPI) 年增 3.4%，高於 Fed 設立的 2% 目標，但物價漲幅已較 2022 年 6 月達到的 9.1% 高峰明顯回落。

即使產品和大宗商品價格漲幅趨緩，上月服務成本仍持續走高，強勁的勞動力市場正是導致服務供應商成本上升的一部分原因。

排除波動性較大的食品和能源價格後，12 月核心商品通膨與前一月持平，而隨著供應鏈情況改善，不含二手車的其他核心商品價格，實際上在 12 月是呈現下滑的。不過，服務業通膨依舊頑強，12 月價格月增 0.5%，年增 4.9%， 一些經濟學家警告，這恐怕會影響聯準會今年稍晚的降息計畫。

美國銀行 (BofA) 經濟學家 Stephen Juneau 周四 (11 日) 表示：「商品和服務通膨之間的分歧，應該會阻礙 Fed 宣告戰勝通膨。在我們看到服務業通膨降溫之前，Fed 可能還是會對通膨上行風險感到憂心。」

服務業通膨居高不下的情況廣泛遍布於各個項目，且和商品通膨的路徑大有不同，舉例來說，12 月雜貨店食品價格月增 0.1%，但外食價格較上月增長 0.3%；與去年相比，在家用餐的成本上漲 1.3%，外食費用則上漲 5.2%。

雖然電視價格較一年前下滑 10%，但有線、衛星和直播服務價格卻漲了 5.6%。寵物食品和玩具的價格增幅，從 2023 年初的 10% 降至 3.1%，但獸醫費用卻在過去一年飆漲 11%。

在醫療保健領域，12 月醫療費用月增 0.7%，看牙醫的費用則比一年前貴了 5%，醫院門診費用貴了 6.7%。Juneau 表示，人口老化可能會導致醫療產業通膨狀況持續存在。

值得注意的是，住房成本依舊是美國 CPI 上漲的主要驅動力，目前租金增幅仍高於疫情前水準，12 月月增幅達 0.4%，年增幅 6.5%。