開發量化策略2個重要的技巧!本益比策略示範給你看!

一、策略是短線還是長線需要元素大不相同

首先，要做一個策略第一個要考慮的，就是你想做短線還是長線，將會很大程度影響你的策略需要什麼元素，我們以一個簡單範例做說明，假設我的進場點是在藍色箭頭處，它的條件是量價同步創高，也就是說這根 k 棒之前，我們看不到更大的量或者更高的價，這是屬於攻擊表態的 k 棒量價訊號。

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接者我們假設策略要以短線為主，在藍色圓框處，它的條件是黑 k 跌破 5 日均線，也就是說這根 k 棒出現之後就要執行出場；反之假設策略要以長線為主，在綠色橫線處，它的條件是不可失守 60 日均線，以這檔股票為例，到目前為止都沒有需要執行出場。

二、策略屬性就像是個性 搞懂你的策略邏輯

做策略第二個要考慮的就是你的策略屬性，我們就以平均本益比為範例，策略條件的設定如下:

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這個策略雖然勝率有 58.82%，報酬率也達到 11.85%，但是虧損期間太長了，多數時間都是呈現負報酬，直到 2023 年才轉正。如果把第 1 個條件修改為 30 倍，策略報酬轉正的時間點提前至 2022 年，相較原始版本早了 1 年的時間，但是勝率與報酬率有所下滑，這些都是開發策略很常見的現象。

至於前面說的策略屬性究竟是什麼? 大家有沒有發現原始版本平均本益比 15 倍，很明顯出發點是要撿便宜，這就是你的策略屬性，所以一旦轉為 30 倍的話，策略屬性變成撿便宜之外兼容相對高價昂貴的標的，值不值得這麼做，也是策略開發需要留意的地方。

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