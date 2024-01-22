谷月涵：台股攻堅2萬點有難度 半導體產業成長仍可期待

對於台股的看法，寬量國際 (QIC) 策略長、有台灣先生之稱的谷月涵 (Peter Kurz) 今 (22) 日強調只有三個字—半導體，外資在上周台積電 (2330-TW)(TSM-US) 法說會後開始關注台灣，資金大量流入，預期這股力量還會持續一段時間，不過，就美、台資金面來看，頂多維持目前的高檔，台股要再向上攻堅 2 萬點「有點困難」，而半導體個別產業成長仍可期待。

谷月涵說明，若先不論基本面，資金面是影響股市最重要的因素，目前來看，有多項正面消息，其中包括去年有逾 1 兆美元流入美國貨幣市場基金，資金熱潮延續到 2024 年，主要因短期利率維持 5% 高檔，債券市場仍具吸引力；此外，聯準會已表態升息循環結束，可望進一步啟動降息，美國分析師普遍預期時間點會在第二或第三季。

歷史經驗來看，美國降息後，一開始都是正面的，但降息也代表經濟成長出現困難，對於股市未必是全部加分，不過，這也是下半年後的問題。

至於外界關心台股接下來是否有機會衝上 2 萬點，谷月涵坦言，就目前來看，大盤要大好有點困難，由於美、台資金面已經使用得差不多了，現在可能頂多維持目前的高檔水準。

個別產業方面，谷月涵認為，半導體產業成長仍可期待，除了有基本面利基支撐，另一方面也有投資人的力量去推升，因此，還是會把焦點放在半導體為主。

對於近來 AI 熱潮帶動輝達、微軟股價創新高，谷月涵指出，從過往經驗來看，一些改變世界的新科技都有共同的表現，一開始投資人會一窩蜂的湧入，但要真正應用的終端，找到成熟的經濟模式，還要一段很久的時間，例如 iPhone 問世後，蘋果實現獲利也要等到 2011 年，他認為，一個新科技轉化為營收獲利不會這麼快出現，而且過程中還會受到總經面影響。

此外，台積電近年已經轉變為成長股，使得股價大幅提升，國際機構接下來會如何定位台積電？谷月涵表示，以往台積電的既定印象就是 18 倍本益比、3% 現金股息殖利率，不過，近來外資看台積電變得比較積極，主要因其資本支出穩定，現金流量增加，可望從成長趨於穩定，加上 CoWoS 提供解決方案後，台積電繼續往 1 奈米以下發展能量有限。

谷月涵憶及 90 年代時期，曾帶一團外資前往台積電參訪，他們向創辦人張忠謀抱怨，資本支出不斷增加，要如何給予股東報酬，張忠謀當時表示，未來的某一個時間點，台積電就會像中鋼，技術達到一定的程度後，大家都會來向他們下單，成為現金流量穩定的公司，不過，目前來看，台積電還有成長空間。