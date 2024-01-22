〈台股盤後〉台積電熄火 AI概念股帶頭強漲133點 農曆年前離萬八更近了

隨著黃仁勳來台颳起一陣 AI 旋風，台股今 (22) 日也隨風起舞，AI 相關概念股噴出，推升台股延續前兩日氣勢，儘管台積電以平盤作收，但終場仍大漲 133.58 點，收在 17815.1 點，蓄勢挑戰前高 17956 點，成交值 3956 億元，僅較上周日略為收斂。

今日 AI 概念股表現激昂，技嘉 (2376-TW)、奇鋐 (3017-TW)、台光電 (2383-TW)、台星科 (3265-TW)、緯穎 (6669-TW) 全面攻上漲停板，緯創 (3231-TW)、金像電 (2368-TW)、偉訓 (3032-TW)、雙鴻 (3324-TW)、英業達 (2356-TW) 漲幅也至少 7% 以上，族群漲勢相當凌厲。

權值股今日漲跌互見，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 收平盤，留下長黑 K，聯發科 (2454-TW) 與鴻海 (2317-TW) 收在平盤附近，台達電 (2308-TW)、聯電 (2303-TW)(UMC-US) 與日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 上漲皆超過 2%，富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 也都在盤上表現。

至於傳產類股如南亞 (1303-TW)、台塑 (1301-TW)、統一 (1216-TW) 則因景氣持續低迷，海運族群也因漲多震盪，長榮下跌近 2%，也壓抑大盤漲勢。