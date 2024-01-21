〈台股風向球〉外資狂買想跟風？ 2個理由 提防外資買盤隨時熄火

台股加權指數本周像坐雲霄飛車，周五大漲 453 點，使周線翻紅漲 168 點，終結周線連 2 黑，一周來也面臨外資單日大賣又大買的狀態，隨著年節腳步將近，且聯準會 3 月降息的機率降低，台股交易員提醒，外資加碼隨時可能熄火，但若 AI 族群若能驚驚漲維繫多方信心，不排除也會轉為由內資主導多方輪動的格局。

周五外資雖一舉在集中市場回補達 808 億元，但一周來合計仍賣超 604 億元，創去年 11 月來單周最多，不過，投信連 4 周買超，顯然有穩健逢低布局之勢。

從金額來看，外資上周賣超以大型電子和金融股為主，賣超聯電 (2303-TW) 達 62 億元最多，其次為台達電 (2308-TW)57.5 億元，元大台灣 50(0050-TW) 共 55.8 億元，鴻海 (2317-TW)46 億元，富邦金 (2881-TW)30 億元，國泰金 (2882-TW)25 億元，長榮航 (2618-TW)22 億元，華邦電 (2344-TW) 和宏碁 (2353-TW) 均逾 16 億元。

而投信買超主要有緯創 (3231-TW)、廣達 (2382-TW) 近 25 億元最多，聯詠 (3034-TW) 和文曄 (3036-TW) 均超過 13 億元，群創 (3481-TW)12.7 億元，中美晶 (5483-TW)、瑞昱 (2379-TW) 和智原 (3035-TW) 均逾 10 億元，顯然看好電子族群後市。

台股交易員認為，台股目前受聯準會何時降息的訊息高度牽動，不確定性相當大，短線波動勢必較劇烈，但隨著外資快速回補台積電，有助維持上有壓但下有撐的格局。

永豐投顧進一步說明，聯準會 3 月降息的預期機率由過去近 80% 降到 50% 左右，不能對其態度過度樂觀，再者，10 年期美債殖利率衝上 4.14%，美國科技股卻在 AI 領域續漲，不平衡的現象有待調整。

從技術面來看，月線繼續下彎，大盤容易拉回，加上時序接近春節封關，市場傾向降低部位，預料多頭攻勢要等春節後才有機會。