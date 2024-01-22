〈國泰金經濟調查〉樂觀情緒走揚 42.4%民眾估台股上半年高點超過萬九

國泰金 (2882-TW) 今 (22) 日發布 2024 年 1 月國民經濟信心調查結果，顯示民眾景氣展望樂觀指數上揚，消費意願同步轉佳，42% 民眾預期今年經濟成長率在 3% 以上，54% 民眾預期通膨仍高於 2%；雖然國際股市震盪偏升，但民眾股市樂觀情緒持續走揚，風險偏好同步走揚，其中，有 42.4% 民眾認為上半年台股高點會在萬九上方。

國發會公布 11 月景氣對策信號從藍燈提升至黃藍燈，領先指標下滑，同時指標則上揚；國泰本月調查顯示，民眾景氣現況樂觀指數上升至 4.7 (12 月：-3)，展望樂觀指數則走揚至 9.8 (12 月：3.6)，大額消費意願指數及耐久財消費意願指數同步轉佳，分別升至 12.2 (12 月：8.9) 及 -8.7 (12 月: -12.7)。

房屋買賣意願方面，調查顯示，民眾買房意願指數小升至 -45.5 (12 月：-46.7)，賣房意願則下滑至 -11.5 (12 月：-10.4)。

主計總處預估台灣 2024 年經濟成長率 3.35%，通貨膨脹率 1.64%，國泰本月調查結果顯示，民眾對於 2024 年台灣經濟成長率的平均預期值落在 2.61%，42% 的民眾認為經濟成長率會在 3% 以上；而民眾對於平均通膨預期值落在 2.20%，54% 的民眾認為通貨膨脹率會高於 2%。顯示相較於主計總處，民眾對於全年經濟成長較保守，而對於通膨預期相對較高。

民眾對於台股的樂觀指數持續走揚至 16.6 (12 月：16.1)，風險偏好指數同步上升至 16.2 (12 月：13.9)。調查也顯示，31.9% 的民眾認為台股指數上半年高點將介於 18,000 (含)~19,000 點 區間，22.5% 的民眾認為高點落在 19,000 (含)~20,000 點 區間，19.9% 則預期高點會超過 20,000 點。

至於上半年台股低點預期，國泰調查結果顯示，最多民眾 (31.5%) 預期 2024 上半年台股低點會落在 15,000 (含)~16,000 點 區間，也有高達 30.3% 民眾預期低點會介於 16,000 (含)~17,000 點區間，僅 15.4% 民眾預估低點會介於 14,000(含)~15,000 點區間，22.8% 民眾則預期低點落在 14,000 點下方。整體來看，有 38.2% 民眾預期 2024 上半年指數低點可能跌破 15,000 點。

