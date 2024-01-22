〈台股盤中〉資金行情在台股開展新篇章 大漲百點 AI產業成領頭羊

台北股市今 (22) 日早盤市場資金鎖定以 AI、AI PC 相關產業爲重心，包括台光電 (2383-TW)、緯穎 (6669-TW) 股價展現強勢，同時，新台幣匯率也強勢走升，顯示台北股市重新爲多方掌控，市場專家指出，台股站上所有均線之上，短線支撐在 5 日線的 17439 點。

台北股市由今天早盤的價量走勢來看，緯穎股價漲停以 2185 元創新高，也大大激勵市場多頭信心，早盤台北股市開在 17770.78 點，也爲盤中的最低點，最高 17869.07 點，預估全場成交爲 43678 億元。以今天早盤新台幣匯率升值的走勢及技術指標來看，台股上演反彈向上的走勢。

在市場看好 AI 及 AI PC 的可能需求升溫之下，台股集中市場大盤早盤電子成交比重升高，今天早盤 AI PC 概念股如藍天 (2362-TW)、宏碁 (2353-TW)、英業達 (2356-TW) 走強；而 AI 伺服器概念廣達 (2382-TW)、技嘉 (2376-TW)、光寶科 (2301-TW)、緯創 (3231-TW) 大幅走高，激勵集中市場股價早盤大漲超過 100 點。

同時，先前呈現弱勢的健鼎 (3044-TW)、金像電 (2368-TW)、台光電股價也呈現反彈。

但中場過後，台積電 (2330-TW) 因獲利回吐賣壓翻黑，也形成對指數的壓抑。

在貨櫃航運股方面，長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW)、陽明 (2609-TW) 股價則受資金排擠效應而全面走弱。

ABF 族群景碩 (3189-TW)、欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW) 股價表現相對強勢。

至於台積電，今天早盤以 633 元高盤開出，最高 633 元，最低 623 元，股價一度翻黑，也顯示在海外資金匯入並對高流動性個股的青睞後，仍有獲利了結賣壓的出現。