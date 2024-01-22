〈台股盤前〉台積電展望樂觀扭轉市場偏空情緒 持續挑戰萬八

台股大盤指數周五 (19 日) 在半導體龍頭台積電 (2330-TW)(TMS-US) 強力護盤之下，大漲 453 點，終場以 17681.52 元作收，也讓周 K 線收紅。法人認為，在台積電展望樂觀以及 AI 題材火燙的情況下，扭轉市場原先偏空情緒，季線相對有撐，續朝萬八邁進。

台股上周上沖下洗，歷經外資上演大逃殺，單日賣超達 782 億元，為史上第三大賣超。在台積電法說會釋出佳音後，又於周五強力回補，買超 801 億元，是史上第二代買超，其中更加碼台積電 11.2 萬張。

在台積電挹注台股信心後，IC 設計龍頭聯發科、封測大廠日月光投控，以及晶圓代工大廠聯電接棒下周召開法說會，預料將釋出最新展望，財報表現也將牽動後續台股走勢。台指期夜盤再度漲 105 點或 0.59%，收 17779 點，台積電 ADR 則漲 1.17 點，收 114.15 元。

AMD、Meta 周五創歷史新高，美股四大指數齊揚，道瓊指數上漲 395.19 點或 1.05%，收 37863.8 點；那斯達克指數上漲 255.32 點或 1.7%，收 15310.97 點；標普 500 指數上漲 58.87 點或 1.23%，收 4839.81 點；費城半導體指數上漲 169.14 點或 4.02%，收 4735.65 點。

另外，本周美國科技股巨頭將陸續公布財報，包括微軟、特斯拉、英特爾等，法人分析，美國科技巨頭的財報表現，可能牽動台股本周走勢。